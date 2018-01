Soud bude muset znovu přezkoumat odposlechy v kauze lobbisty Rittiga

„Odvolací soud řekl, že se první soud nevypořádal s tím, zda je možné použít odposlechy v této věci. To sledování bylo původně nařizováno pro organizovanou skupinu, korupci, sabotáž, jinými slovy tato kauza je příliš málo závažná na to, aby v ní byly používány odposlechy, které byly povolené na věci, jež zahrnovaly sabotáž státu,“ tvrdí jeden z obžalovaných David Michal.

Obžalovaní se totiž hájí, že to, co zaznívá na odposlechnutých rozhovorech z hotelového pokoje mezi Rittigem a jeho spolupracovníky, nebyl obsah tajné zprávy, nýbrž pouhé komentování informací, které znali z médií.

Advokát Nečase Adam Černý (jinak také advokát Davida Ratha), ale namítl, že odposlechy povoloval místně nepříslušný soud a navíc že příkazy k nim jsou nedostatečně odůvodněné. Právě údajně nedostatečné odůvodnění nasazení odposlechů na čas zastavilo kauzu Davida Ratha, dokud Nejvyšší soud nerozhodl, že jsou v pořádku.

Králová námitce vyhověla a uvedla, že odposlechy jsou nezákonné. Při předchozích stáních je přitom připustila. „Doktorka Králová jednou ty odposlechy použila, za naprosto nezměněné situace konstatuje, že odposlechy jsou nezákonné. Vysvětlení neznáme. My prostě nevíme, neznáme to odůvodnění soudu, proč ty odposlechy považuje za nezákonné a tím pádem my se ani nemůžeme jako strana hájit. Pro nás je to obtížná situace a proto jsme podali námitku podjatosti, protože už nevíme jako strana trestního řízení, jak se bránit. Tento postup je vůči nám nefér,“ říká žalobce Rostislav Bajger.