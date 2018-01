Do finále doplňovacího souboje o Senát jde Sobotka s Hlavatým

Podle obou postupujících se do výsledku v druhém kole promítne vyšší účast voličů, protože se budou konat souběžně s prezidentskými. „Voliči budou jiní a budou mít jinou motivaci, budou volit hlavně prezidenta, i to se do výsledku může promítnout,“ poznamenal Sobotka.

Podle Hlavatého by mohla být volební účast až 60 procent. „Proto těžko odhadnout, jak pro nás druhé kolo dopadne. Přijde řada voličů, která se prvního kola neúčastnila,“ míní Hlavatý, který o podporu žádného neúspěšného kandidáta z prvního kola usilovat nebude. To Sobotka požádá o podporu do 2. kola kandidáty, kteří se do něj nedostali. Jaroslav Dvorský (za Piráty) už mu ji slíbil.

Třetí s velkým odstupem skončila majitelka Luční boudy v Krkonoších Klára Sovová, kandidující za Nezávislou iniciativu (NEI), získala 11,88 procenta hlasů. Čtvrtý byl nestraník a kandidát Pirátské strany Jaroslav Dvorský z Trutnova se ziskem 10,59 procenta hlasů. Další kandidáti se už přes desetiprocentní hranici nedostali.

Ve městech je zájem voličů vyšší

O něco větší zájem o volby je zatím ve městech. „Máme 1116 voličů a volební účast je asi 15 procent, je to určitě méně než v minulých senátních volbách. Chodí spíše starší lidé, dnes je to ještě slabší než v pátek,“ řekla zapisovatelka komise v bývalé základní škole v Komenského ulici ve Dvoře Králové nad Labem Petra Holzhaucerová.