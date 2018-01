Babiš: I napodruhé sestavím menšinovou vládu, je nejlepší

Finance a hospodaření státu

- Podpora růstu důchodů a platů u vybraných profesí (pedagogů a pracovníků v sociálních službách).

- Zrušení superhrubé mzdy, zavedení 19procentní daně z hrubé mzdy (druhá sazba 24 procent nahradí solidární zvýšení daně).

- Rozšíření 10procentní sazby DPH (mj. o stravování, točené pivo, vodné a stočné, služby s vysokým podílem lidské práce).

- Po další analýze se EET nebude týkat podnikatelů od určité, zatím nestanovené výše příjmu.

- Podpora „pracujících rodin“ daňovými slevami.

- Euro vláda nechce aktuálně přijímat především kvůli ztrátě vlastní měnové politiky a nedokončenému procesu přibližování životní úrovně ČR k zemím platícím eurem.

- Pro dosažení úspor chce kabinet začít v Praze budovat nový administrativní komplex pro vládní úřady.

- Reforma fungování České exportní banky, Exportní garanční a pojišťovací společnosti a tvorba nové strategie Českomoravské záruční a rozvojové banky s cílem podpořit malé podnikatele a start-upy.

Sociální politika a zaměstnanost

- Zvýšení důchodů o 1000 korun měsíčně lidem nad 85 let, možnost dřívějšího odchodu do penze pro lidi v náročných profesích.

- Pevná část důchodu by měla odpovídat deseti procentům průměrné mzdy místo nynějších devíti.

- Zřízení odborné komise, která připraví důchodovou reformu.

- Rozvoj sociálních služeb pro seniory a děti. Srovnávání výdělků v sociálních službách s výdělky ve zdravotnictví.

- Zajištění předvídatelného financování i financování péče na pomezí sociálních a zdravotních služeb.

- Vytvoření závazných pravidel pro zvyšování minimální mzdy.

- Slevy 500 korun měsíčně na sociálních odvodech pro pracovníky při dojíždění za prací či rekvalifikaci.

- Snížení sociálního pojištění zaměstnavatelům, a to podle kondice státního rozpočtu a vývoje dluhu.

- Podmínění pobírání některých dávek splněním určitých povinností.

Digitální Česko

- Zahájení „digitální revoluce“, tedy úplné pokrytí vysokorychlostním internetem, propojení všech státních databází a elektronickou identitu pro každého občana. Díky ní budou všechny služby státu dostupné na jednom místě.

- Zavedení Centrální IT autority pro digitalizaci, řízené vládním zmocněncem, která bude podléhat premiérovi.

- V prvních 100 dnech vláda představí akční plán s jasnými termíny.

- Nastavení jasných pravidel pro služby jako Uber a Airbnb.

- Všechna data, která vzniknou za peníze daňových poplatníků, musí být neprodleně bezplatně zveřejňována.

Vzdělávání, věda a výzkum

- Více peněz do školství tak, aby se platy učitelů v roce 2021 dostaly minimálně na 150 procent stávající výše.

- Věcná a finanční revize inkluze tak, aby byly principy společného vzdělávání dlouhodobě udržitelné. Vláda chce podporovat běžné i speciální školy.

- Úpravy rámcových vzdělávacích programů, posílení výuky jazyků, informačních technologií a technického vzdělávání.

- Ve vysokém školství hodlá vláda klást větší důraz na kvalitu. Tomu by mělo odpovídat financování. Chce víc podporovat vzdělávání v některých oborech zejména budoucí lékaře, učitele, techniky a zdravotníky).

- Rada pro výzkum, vývoj a inovace má koordinovat využití peněz na výzkum. Měla by zabránit tomu, aby se vydávaly vícekrát na stejné aktivity.

- Stanovení národních priorit, které by měly určit, co se bude ve výzkumu podporovat ze státních peněz.

- Transparentní hodnocení vědy, které by mělo mít přímý dopad na financování výzkumných organizací. Hodnocení má zohledňovat přínos výzkumu pro aplikační sféru.

- Podpora dlouhodobého financování aplikovaného výzkumu, který by měl zvýšit konkurenceschopnost ČR.

Doprava

- Prioritou je urychlení přípravy a výstavby dopravních staveb. Součástí toho je zjednodušení schvalování veřejně prospěšných staveb.

- Do roku 2021 se zprovozní 210 km dálnic (110 km nových a 100 km modernizované D1), rozestaví se dalších 180 km.

- Stavba 130 km obchvatů měst na silnicích I. tříd, do roku 2021 začne stavba Pražského okruhu mezi Běchovicemi a D1.

- Využití partnerství veřejného a soukromého sektoru (PPP) ve výstavbě dopravní infrastruktury (pilotní projekt D4).

- Dokončení tendru na novou podobu mýta do roku 2020. Zavedení elektronické dálniční známky.

- Rozvoj terminálů kombinované dopravy ze zdrojů EU.

- Otevřená výběrová řízení na rychlíkové tratě. Zavedení „národního tarifu“, společné jízdenky pro všechny železniční dopravce.

- Do konce volebního období vláda ukotví trasy plánovaných vysokorychlostních tratí v územně plánovací dokumentaci krajů.

Obranná politika a Armáda České republiky

- Posílení účasti na mírové a výcvikové misi v Afghánistánu, zvýšení přítomnosti v Iráku.

- Členství v NATO je klíčové a nemá alternativu. V jeho rámci bude vláda prosazovat takovou strategii, která povede k většímu aliančnímu zapojení dořešení migrační krize.

- Postupné navýšení rozpočtu na obranu s cílem dosáhnout dvou procent HDP v letech 2024 až 2025.

- Vybavování armády přednostně domácí výstrojí a výzbrojí.

- Do roku 2025 mít minimálně 30 000 vojáků z povolání, doplnění a dozbrojení dvou stávajících brigád a poté vytvoření brigády třetí.

- Zavedení přípravy prvků branné dovednosti do základních a středních škol.

Vnitřní bezpečnost

- Prioritou je zastavení nelegální migrace. Ve spolupráci s dalšími členskými státy EU dosáhnout ukončení systému kvót. Vláda bude prosazovat vznik operativních policejních jednotek, vycvičených ke společné obraně Schengenského prostoru.

- Vytvoření speciální kybernetické síly pro předcházení a boj s kybernetickými hrozbami.

- Vyšší zapojení obecní policie do integrovaného záchranného systému a činností souvisejících se zajištěním vyšší bezpečnosti občanů. Finanční a technická podpora sborů dobrovolných hasičů.

- Přijetí zákona o soukromých bezpečnostních službách.

- Zjednodušení voleb, mj. zavedení, korespondenční volby. Zavedení jednokolové volby do senátu.

- Zveřejnění všech platných smluv jednotlivých ústředních správních úřadů a zveřejňování nově uzavřených smluv. Zákon o registru smluv bude závazný i pro ČEZ či Českou poštu.

- Novela služebního zákona, která státní službu více otevře odborníkům zvenčí.

Právo a spravedlnost

- Dokončení práce na novém civilním řádu, soudním a trestním řádu. Předložení nového exekučního řádu a zákona o hromadných žalobách.

- Nový zákon o soudech a soudcích, jenž zavede transparentní pravidla pro přípravu i další kariéru soudců.

- Rozšíření možnosti oddlužení pro občany, pokračování boje proti lichvářským praktikám a ožebračování chudých.

- Rozšíření kompetencí celníků v trestním řízení v oblasti daňových trestných činů.

Zahraniční politika

- Zahraniční politika má být založená na aktivním hájení národních zájmů a vycházet zejména z členství v NATO a EU. EU ale potřebuje reformu, na které se ČR bude významně a aktivně podílet.

- Úkolem EU je zabezpečit vnější hranice EU, bojovat proti terorismu a projevům radikálního islamismu a účinně se bránit proti útokům v kybernetické oblasti.

- Migrace se musí řešit ve zdrojových zemích.

- V Evropě chce vláda nadále udržovat těsné vztahy se sousedními zeměmi a V4, diplomacie se zaměří na posilování partnerství s Francií i Británií.

- V EU se vláda chce aktivně účastnit diskuse o vztazích s Ruskem. Vztahy s Čínou by měly být vyvážené a vzájemně výhodné.

- Mimo Evropu kabinet vidí jako klíčové partnery USA, Izrael, Japonsko, Jižní Koreu.

- Vláda se hlásí k důrazu na dodržování lidských práv. Hodlá podporovat ekonomickou diplomacii a chce provést reformu zahraničních zastoupení s cílem zvýšit jejich efektivitu.

Kultura

- Posílení rozpočtu ministerstva kultury, zvýšení platů pracovníků v kultuře do roku 2021 o polovinu.

- Vytvoření jednotného systému výběrových řízení na kulturní projekty z veřejných rozpočtů.

- Zavedení dotačních programů zaměřených na poznávání kulturního dědictví žáky základních a středních škol.

- Příprava dlouhodobého programu zaměřeného na výstavbu nových zařízení (sálů, divadel, knihoven nebo muzeí).

- Podpora „exportu české kultury“. Převedení agendy cestovního ruchu na ministerstvo kultury.

- V oblasti veřejnoprávního vysílání bude vláda důsledně podporovat nezávislost médií prostřednictvím Rady pro rozhlasové a televizní vysílání a Rad ČT a ČRo.

Zdravotnictví

- Příprava nového zákona o zdravotních pojišťovnách, jejich větší odpovědnost za zajištění služeb a větší konkurence mezi sebou. Vláda zváží snížení jejich počtu.

- Zveřejňování dat o hospodaření resortu a přímo řízených nemocnic, zavedení centrálních nákupů a pravidel pro zpětné bonusy.

- Předložení nového zákona o regulaci úhrad.

- Revize odměňování lékárenské péče a systému stanovování cen léků. Podpora využívání nových technologií.

- Vytvoření zákona o elektronizaci zdravotnictví, změna systému elektronického receptu; po dobu jednoho roku nebudou sankce za jeho nevyužívání.

- Nastavení systému kontroly kvality péče, informace o ní budou dostupné pro pacienty.

- Rozšíření kompetencí praktických lékařů, zlepšení pracovních podmínek mladých lékařů a jejich odměňování.

- Podpora prevence, zavedení systémů odměňování občanů, kteří pečují o své zdraví, a programů péče o chronické pacienty

Průmysl a obchod

- Zjednodušení a zrychlení systému poskytování pracovních povolení pro zahraniční pracovníky, zejména při nezájmu českých občanů o tyto pracovní pozice.

- Investiční pobídky budou poskytovány pouze ve výjimečných případech projektům s vysokou přidanou hodnotou.

- Prověření možnosti těžby a zpracování lithia ve státním podniku Diamo. Maximální efekt z těžby všech nerostných surovin má zůstat v rukou státu.

- Vláda zajistí přípravu výstavby nových jaderných bloků a výstavbu hlubinného trvalého úložiště radioaktivního odpadu.

- Vznikne zákon o právu každého občana mít přístup k internetu. Urychlení budování vysokorychlostního internetu.

Veřejné investice a místní rozvoj

- Vláda podpoří a zrychlí výstavbu, prosadí rekodifikaci veřejného stavebního práva.

- Vznikne moderní zákon o pomoci lidem v bytové nouzi a nový zákon o realitních kancelářích.

- Vznik jednoho místa se zodpovědností za veřejné investování. Vznikne jednotný model pro správu a prezentaci územních plánů

- Vláda vytvoří podmínky pro úspěšné a smysluplné dočerpání programů v období 2014–2020. V EU bude prosazovat zjednodušení podmínek čerpání evropských fondů po roce 2020.

Zemědělství

- Cílem je dosáhnout úplné soběstačnosti ve výrobě co nejširšího spektra základních potravin a zajištění kvality a bezpečnosti potravin pro občany.

- Spravedlivý přístup v dotacích pro podniky různé velikosti. Vláda je proti zastropování dotací pro střední a větší podniky, bude ale podporovat vyšší platbu dotací u malých farmářů.

- Navýšení plateb na živočišnou výrobu a citlivé rostlinné komodity (ovoce, zelenina, chmel, brambory, cukrová řepa), na úkor platby na plochu.

- Snaha o narovnání podmínek v oblasti národních a regionálních dotací zemědělcům a potravinářům v EU.

- Snížení administrativní zátěže pro všechny zemědělce a potravináře, zejména ty malé.

- Příprava opatření proti dalšímu záboru kvalitní zemědělské půdy. Zavedení oznamovací povinnost při prodeji zemědělské půdy vůči těm, kdo na ní hospodaří.

Životní prostředí

- Podpora obnovy nebo vybudování menších vodních nádrží v krajině, nových zdrojů pitné vody nebo inovativních způsobů likvidace odpadních vod.

- Prosazení centrálního silného a nezávislého regulátora v oblasti vody.

- Ochrana zemědělské půdy, důraz na větší využití bývalých hospodářských ploch (brownfieldů).

- Finanční podpora čisté mobility (pořízení nízkoemisních vozidel včetně související infrastruktury)

- Urychlení projektu kotlíkových dotací, zajištění dalších prostředků pro program Nová zelená úsporám.

- Do konce roku 2018 vláda předloží nový zákon o odpadech zaměřený na podporu třídění a recyklace.