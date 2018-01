Pro lyžaře platí na svahu desatero. Při soudním sporu se na jejich dodržování přihlíží

„Většina lidí dodržuje zásadní pravidla a chová se, jak by měla, ale vždy se najdou jedinci, kteří přeceňují své síly, jsou nezodpovědní vůči ostatním a v těhle důsledcích pak dochází k srážkám,“ míní náčelník Horské služby Jeseníky Michal Klimeš.

Nejčastěji ve statistice vévodí podle Klimeše poranění kloubů, zlomeniny a pak sečné, tržné rány či bezvědomí. Rozhodně by pak, zvláště u dětí, doporučil kromě helmy i užívání páteřního chrániče.

Pokud se lyžař nechová tak, jak má, protože obvykle podle Zeleného jsou v areálu vyvěšená základní pravidla chování, může být i vykázán z provozu lanovky či ze sjezdovky, aby nedocházelo k ohrožování dalších účastníků nebo poškozování majetku. „Je to i opatrnost ze strany provozovatele. Pokud by třeba adekvátně nezasáhl, mohlo by dojít i ke zranění dalších lyžařů, za což by pak mohl odpovídat,“ dodává Zelený.