Předsedou Pirátů je znovu Ivan Bartoš, věří, že mohou porazit ANO

Předsedou Pirátů bude další dva roky Ivan Bartoš. Ten byl zároveň jediným kandidátem na předsedu. V sobotním projevu uvedl, že Piráti by se po příštích volbách mohli aktivně zapojit do sestavování vlády. Strana by podle něj měla fungovat jako decentralizovaná a liberální a měla by se otevřít lidem v menších obcích. V prezidentské volbě Pirátská strana nepodpoří žádného kandidáta.