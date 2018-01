ANO na Vysočině vymění náměstka hejtmana kvůli členství v Lidových milicích

Výměnu náměstka hejtmana Josefa Pavlíka oznámilo hnutí Ano po pátečním jednání klubu krajských zastupitelů za ANO na Vysočině.

V krajské koalici je na Vysočině hnutí ANO s ODS, ČSSD a Starosty pro Vysočinu. Odchod Pavlíka prosazovali občanští demokraté, kteří považují jeho členství v komunistických milicích za prokázané. Ti pohrozili, že koalice skončí, pokud Pavlík z funkce neodejde.

Odchod Pavlíka začali tento týden prosazovat občanští demokraté, kteří považují jeho členství v komunistických milicích za prokázané na základě soudního rozsudku, který ale není pravomocný. Pavlík se proti němu odvolal. ODS pohrozila, že by v případě setrvání Pavlíka ve funkci náměstka mohla z koalice odejít.

Jihlavský okresní soud v polovině listopadu zamítl Pavlíkovu žalobu na server obcasnik.eu kvůli údajně nepravdivým tvrzením o jeho členství v Lidových milicích. To byla do roku 1989 v podstatě ozbrojená složka Komunistické strany Československa, kterou tvořili zpočátku především dělníci.

Hlasování o Pavlíkově odvolání z postu náměstka navrhli už na prosincovém zasedání krajského zastupitelstva opoziční lidovci. Podle nich náměstek dvakrát lhal o své minulosti, například o členství v KSČ. Zastupitelé ale zařazení tohoto bodu do programu neschválili s odůvodněním, že ještě nemají k dispozici písemné znění rozsudku.

Zástupci ODS už podle krajského zastupitele a senátora ODS Miloše Vystrčila znění soudního rozsudku znají. Regionální rada ODS ve středečním usnesení uvedla, že Pavlíkovo členství v Lidových milicích považuje na základě rozsudku za prokázané. Vystrčil uvedl, že kdyby se Pavlíkovi podařilo dokázat, že v milicích nebyl, uměl by si představit, že by se pak do funkce mohl vrátit.

Krajská koalice na Vysočině má v pětačtyřicetičlenném zastupitelstvu 29 zástupců. Nejsilnější sociální demokraté mají 11 zastupitelů, hnutí ANO devět, ODS má pět mandátů a koalice Starostové pro Vysočinu čtyři.