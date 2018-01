Předepisovali léky podle přání distributorů. Obří kauza farmakokorupce má už 200 obviněných

Advokáti obviněných lékařů i distributorů léčiv, které Česká televize oslovila, odmítají, že by se jejich klienti dopustili nezákonností. „Obhajoba popírá, že by docházelo k nějakému podplácení. To není pravda. Moje klientka má v té věci pozici takovou, že jí vůbec nebylo známo, jaký byl účel peněžních toků. Ona v té společnosti působila na pozici, ve které neměla přístup k dokumentům a tyto skutečnosti vůbec neznala,“ zdůraznil obhájce jedné z obviněných z distributorské společnosti Tomáš Pelikán.

Podle advokátky jednoho z obviněných lékařů Petry Carvanové byl výdej léku v režii lékárny a to prý lékař ovlivnit nemohl. „Můj klient obvinění zcela odmítá. Pakliže by měl v úmyslu předepisovat konkrétní léčiva, pak by na recepty vystavoval doložku 'Léčivo nezaměňovat!'. Můj klient ale tuto doložku na zmiňovaná léčiva nedopisoval, takže výdej konkrétního léku byl zcela v dispozici lékárny,“ tvrdí Carvanová.

Policie však trvá na svém. Lékaři byli podle ní odměňováni podle toho, kolik smluvených léků předepsali. Někteří si tak podle policejních dokumentů přišli na statisíce, v jednom případě i na dva a půl milionu korun, ale jindy jen na pár tisíc korun.

Lékaři, kteří nepřevzali příliš vysoké částky, požádali o podmíněné zastavení stíhání a někteří uspěli. „Do současné doby bylo podmíněně zastaveno trestní stíhání celkem 14 osob. Jsou to ti lékaři, kteří požádali o podmíněné zastavení a současně složili na účet určený pro pomoc obětem trestné činnosti finanční částku. Těm bylo trestní stíhání zastaveno a lze ještě očekávat, že toto číslo bude postupem času narůstat,“ uvedl Ondřej Šťastný. Upřesnil, že lékaři na zmíněný účet dohromady složili přes tři miliony korun.

Nebývale velký případ

Případ je svým rozsahem ojedinělý. „Já jsem se osobně s takto rozsáhlým případem co do počtu obviněných nesetkal a pokud je mi známo, tak takových případů je v naší historii trestního řízení minimum, pokud jde o počet obviněných,“ poukázal advokát Tomáš Pelikán.

Rozsáhlý případ je pro policii i logisticky náročný. „Pokud u úkonů mají právo být obhájci všech obviněných, tak si představme, že stovky obhájců se účastní výslechů, kladou otázky a pokud by každý z nich položil byť jen jednu otázku, tak to samozřejmě neuvěřitelným způsobem prodlužuje trvání těch úkonů. Nehledě na to, že některé jsou plánovány do pravděpodobně největšího sálu, který v Ústí nad Labem je k dispozici,“ říká Pelikán.

Nicméně podezřením, že si lékaři nechávali platit za předepisování určitých léků, se policie zabývala i v minulosti. Ministerstvo zdravotnictví se chce nyní více zaměřit například i na větší dohled nad spolupráci lékařů a farmaceutických firem na různých dotazníkových šetřeních či vědeckých studiích. „Myslím, že by to mělo fungovat tak, že všechny tyto studie by měly být schváleny Státním ústavem pro kontrolu léčiv. Ten by měl posoudit, zda mají vědecký charakter a nebo jde čistě o marketingovou věc nebo možná podvodné jednání, které zastírá, že lékař je placen za předepisování určitých léků,“ míní ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.