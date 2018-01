Poslanci viděli zprávu OLAFu. Píše se v ní o podvodu i poškozování zájmů EU, tvrdí

Členové mandátového a imunitního výboru sněmovny mohou od pátku nahlížet do zprávy OLAFu ke kauze Čapí hnízdo. Podle poslance Pirátů Jakuba Michálka obsahuje dokument to samé, co je v policejním spisu. Znamená to ovšem i to, že se hovoří o dotačním podvodu. Předseda poslaneckého klubu TOP 09 Miroslav Kalousek k tomu uvedl, že zpráva obsahuje termíny dotační podvod i poškozování zájmů Evropské unie i s konkrétními paragrafy.