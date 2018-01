Na Trutnovsku zvolí nového senátora, o post bojuje devět kandidátů

Po volbách ale uvedl, že nevěděl, že mu při zvolení poslancem automaticky zaniká mandát senátora. „Nepovažuji to za demokratické a vracíme se zpátky do totality. Měl bych si svobodně zvolit, jestli budu ve sněmovně, nebo zůstanu senátorem,“ komentoval Hlavatý.

Generální ředitel a majitel textilní společnosti Juta ze Dvora Králové nad Labem Jiří Hlavatý se do horní komory dostal v říjnu 2014 a zasedal v senátorském klubu ANO. Loni v říjnu kandidoval do sněmovny jako nestraník z 18. místa, poslanecké křeslo mu zajistily preferenční hlasy.

Mandát jen na necelé tři roky

Volební místnosti budou v pátek otevřené od 14 do 22 hodin, v sobotu od 8 do 14 hodin. Pokud žádný z kandidátů nezíská v prvním kole nadpoloviční většinu hlasů, bude se za týden konat druhé kolo. Lidé na Trutnovsku a v několika obcích Náchodska tak budou zároveň se senátorem volit i prezidenta. Novinkou je, že oba hlasovací lístky budou voliči vkládat do jedné obálky.

Protože jde o doplňovací volby, zvolený senátor zasedne v horní komoře jen na dva a tři čtvrtě roku. Jeho mandát skončí na podzim roku 2020, kdy by původně vypršel řádný šestiletý mandát bývalého senátora Hlavatého.