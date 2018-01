Prameny neměly popelnice ani zastupitelstvo. Teď nejzadluženější obec dělí plány ruského investora

V následujících letech se situace opakovala, termín voleb byl sice několikrát vyhlášen, ale v obci se nenašel nikdo, kdo by do zastupitelstva kandidoval. Kuriózní situace dokonce zašla tak daleko, že se koncem roku 2011 volby sice konaly a v penzionu U Nováka zasedla volební komise, jenomže se zjistilo, že jedinou kandidátku podali lidé z Vysočiny, kteří vůbec v Pramenech nebydlí. Ministerstvo proto těsně před volbami rozhodlo, že hlasy nebudou platné.

Starostka přebrala obec s více než 90milionovým dluhem

Až v květnu 2012 se na šestý pokus znovu podařilo zvolit vedení obce. Michaela Málková přebrala od správce obec s více než 92milionovým dluhem, přičemž většinu dluhu už tvořily úroky a další poplatky za nesplacené závazky. Navíc v situaci, kdy byl prakticky veškerý obecní majetek včetně původní radnice buď prodaný, nebo zastavený. Zablokovaný byl i obecní účet v bance.

Veškeré peníze, se kterými mohlo nové vedení obce disponovat, tak byla hotovost, kterou lidé nosili na úřad například za poplatky za psy. Peníze nezbývaly ani na veřejné osvětlení nebo nákup popelnic.

Na první pohled šlo o bezvýchodnou situaci, obci ale přislíbil pomoc kraj i stát: ten třeba přispíval na plat nově zvolené starostce a ministerští úředníci pomáhali v jednání s věřiteli. Dluh se tak podařilo v posledních letech částečně snižovat.

Navíc znovu ožil projekt stáčírny minerálních vod, který obec uvrhl do astronomických dluhů. Skupina investorů z Ruska skoupila většinu pohledávek Pramenů a chtěla stáčírnu dokončit. Projekt ale znovu narazil na ekologii: „Komunikace jsou největším problémem, v zimě se tu nevyhnou ani dvě osobní auta. Průjezd kamionů by se nelíbil ani ochranářům,“ varovala v roce 2015 starostka Málková.

Ruský investor také Karlovarskému kraji nabízel, že by od něj odkoupil pohledávky Pramenů, když by je kraj nakoupil od státu. Obec by tak přišla o výraznou část dluhů, včetně příslušenství totiž dlužila Státnímu pozemkovému fondu 23 milionů. Jenže podle právních rozborů by taková transakce mohla být v rozporu se zákonem, a kraj proto nabídku odmítl, za což se dočkal kritiky od prezidenta Miloše Zemana.

Kvůli plánům ruského investora znovu mimořádné volby

Právě ten sliboval, že se bude v jednání s ruskými investory angažovat a jednal s nimi přímo v Pramenech. Při loňské návštěvě Karlovarského kraje pak prezident přivezl závazný příslib, že chce ruský investor vybudovat stáčírnu minerálních vod v hodnotě 21 milionů korun.

Hejtmanka Jana Vildumetzová (ANO) navíc avizovala, že má obec šanci na získání bezúroční půjčky až ve výši 50 milionů od ministerstva financí, čímž by se Pramenům hodně ulehčilo. Dluhy včetně úroků totiž mezitím vystoupaly na 115 milionů a starostka si stěžovala, že už jsou věřitelé velmi netrpěliví. Během loňského roku se ale podařilo Pramenům zbavit pohledávek od města Mariánské Lázně či Státního pozemkového fondu, dluhy tak klesly k 60 milionům.

Jenže právě projekt ruského investora opět vyvolal mimořádné volby: loni v létě se kvůli němu rozpadlo zastupitelstvo. Opoziční zastupitel Aleš Dittert (STAN) označil smlouvu za problematickou a riskantní: „Vedení žene naprosto bezprecedentním způsobem naši obec do dlužního otroctví. Smlouva, kterou se na zastupitelstvu chystali zastupitelé schválit, by znamenala protektorát soukromé společnosti.“

Starostka Pramenů se ale hájila s tím, že na zastupitelstvu byl předložen pouze koncept budoucí spolupráce s investorem. „Očekávali jsme na toto téma dlouhou diskusi, kde by se mohli vyjádřit občané i opoziční zastupitelé. Ta bohužel nenastala.“ Koncept podle ní řešil možnosti, jak by se obec mohla dluhů zbavit, a to jak v případě, že Prameny získají pomoc od státu, tak v případě opačném.

V sobotu tedy míří obyvatelé Pramenů znovu do volebních místností a svými hlasy by měli rozhodnout, zda dostane stáčírna minerálních vod ještě šanci. Podle Ditterta přitom nebyla atmosféra v obci příliš dobrá: „Tři kandidátky jdou proti současnému vedení obce. Předvolební boj probíhá mimo jiné formou očerňujících článků v soukromých novinách.“