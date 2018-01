Před čtvrtstoletím se v Česku narodilo první dítě ze zmrazeného embrya

Prvenství patřilo zdravé holčičce o hmotnosti 3,54 kilogramu a délce 54 centimetrů, která se narodila v podolském Ústavu pro péči o matku a dítě. Matka dítěte se jedenáct let marně snažila otěhotnět. Po umělém oplodnění ve zkumavce byla embrya konzervována po sedm měsíců, dokud u ženy nenastalo léčebně ovlivněné příznivé stádium pro těhotenství. Jedno z rozmrazených embryí jí pak bylo implantováno. Těhotenství ženy proběhlo bez problémů.

„Vajíčko může být zmrazeno hned po jeho oplodnění a pak ve všech stádiích až do pětidenního embrya. Skladovat se mohou řadu let, my se snažíme, abychom do pěti let embrya vraceli k rodičům,“ dodává Jitka Řezáčová, vedoucí centra asistované reprodukce Ústavu pro matku a dítě Praha Podolí.

První byla Louisa

Podolské děvče, které právě v pátek 5. ledna slaví pětadvacetiny, je ale jen jednou z figur na dlouhé trase příběhu o početí s lékařskou asistencí. Možnosti umělého oplodnění světová věda rozvíjí už půlstoletí a zásadním objevem léčby neplodnosti bylo koncem 70. let oplodnění vajíčka spermií mimo tělo ženy, tedy in vitro fertilizace (IVF), laicky řečeno oplodnění ve zkumavce, a následný přenos embrya do děložní dutiny (embryotransfer).