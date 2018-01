Fiala: Éra tradičních stran neskončila, naši voliči jsou spokojeni. Babišovu vládu nepodpoříme

„Příští týden budeme hlasovat o důvěře jednobarevné vládě, která byla sestavena tak, že se nikdo ani nepokusil sestavovat většinovou vládu. Pokud Andrej Babiš nemá nějaký plán, jak získá důvěru, tak je to jeho obrovský debakl, je to porážka. Takhle se přece nedá postupovat, důvěra není loterie, to je něco mimořádně závažného,“ říká Petr Fiala.

Babiš podle něj jedná tímto způsobem kvůli postoji prezidenta Miloše Zemana, který mu předem přislíbil i druhý pokus o sestavení vlády. „Protože mu prezident řekl: Nepovede se to poprvé, tak to zkusíte podruhé, já po vás žádnou většinu nechci, budete mít pověření a můžete to dělat dál. To je prostě nenormální stav,“ míní předseda ODS.

Fiala prý na povolebním jednání prezidentovi osobně řekl, že jeho postup není správný. „Nicméně Miloš Zeman opakovaně říká, že Andrej Babiš bude sestavovat vládu, dokud to půjde. To je stanovisko Miloše Zemana. Občané mají možnost to změnit v prezidentských volbách,“ podotýká Fiala.