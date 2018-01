Babiš chce zrušit nařízení o růstu platů řidičů autobusů. Lidé nám odejdou, děsí se dopravci i odbory

„Pan premiér připustil, že jeho prohlášení vznikalo na základě neúplných informací. Jsem připraven poskytnout mu veškeré informace. Nemůžeme souhlasit s tím, že by to byl rychlý, jednorázový proces,“ dodal na adresu navýšení platů. „Vyjednávání o vládním nařízení trvala od září 2015 a byla do toho zapojena celá politická reprezentace.“

Babišův záměr ale vyděsil provozovatele i odboráře. „Chápu to jako nedorozumění. Je pro nás naprosto nepřijatelné, aby bylo zasahováno do mezd řidičům směrem dolů. Uvítali bychom, aby se navyšovaly,“ prohlásil předseda Odborového svazu dopravy Luboš Pomajbík, který si na pátek smluvil s premiérem kvůli celé záležitosti schůzku.

Šéfka Asociace krajů uvedla, že navýšení mezd řidičů bylo nesystémové a nešťastné. „Krajům to způsobilo nejen problémy finanční, ale i legislativní. Zásah do rozpočtu v roce 2017 byl 840 milionů korun, které jsme museli dát dopravcům, a 420 milionů korun to bude v letošním roce.“

„Považuji za nesmyslné, aby vláda určovala mzdy řidičů soukromých přepravců, kteří mají smlouvy s krajem,“ prohlásil po jednání s hejtmany. „Chci to zrušit, protože je to nesmysl. Byla to jen akce pana premiéra (Sobotky) před krajskými volbami, kdy se chtěl zalíbit a myslel si, že získá hlasy v krajských volbách.“

Možné zrušení mzdového nárůstu kritizoval jablonecký odborář Jiří Kuchynka, který stál před několika lety na začátku protestů, jež ke změně řidičských platů vedly. „Znamenalo by to absolutní konec veřejné dopravy v této republice. Pan Babiš si neuvědomuje jednu zásadní věc. Na Jablonecku, Liberecku je spousta fabrik, které pracují pro automobilový průmysl, a nedostává se jim zaměstnanců. Nabízejí přes 110 korun hodinovou mzdu,“ upozornil s tím, že vedle odchodů řidičů do jiných oborů hrozí i stávka a sociální nepokoje.

Zároveň však připustil, že dopravci jen těžko budou moci přikročit ke snižování mezd řidičů, i když vládní nařízení bude zrušeno. Firmám by hrozil nejen odchod řidičů, ale zároveň by nemohly naplnit závazky dané krajům.

Dopravci: Peněz bude méně

Právě kvůli tušenému finančnímu zatížení samotných dopravců kritizuje záměr vlády také vedení dopravní společnosti GW Jihotrans, která zajišťuje většinu linkových autobusů na jihu Čech. Podle ředitele Roberta Krigara firma řidičům chybějící peníze nahradit nemůže. „Nemáme na to řidičům mzdy v této výši udržet, kdyby to nařízení padlo. Nechápu, že to přichází v dnešní době, když v Praze nemá kdo jezdit, na Liberecku nemá kdo jezdit, nechápu, kde chtějí ty lidi sehnat,“ řekl Krigar.

Podle ředitele dopravce BusLine Radka Chobota zrušení nařízení sníží objem peněz ve veřejné dopravě, a tím pádem i řidičské mzdy, což prohloubí nedostatek řidičů ve veřejné dopravě. „Holt se budou muset omezovat spoje a nebude mít, kdo autobusy řídit,“ dodal. „Nařízení mělo druhotný efekt, že se podařilo do dopravy dostat více peněz od objednavatelů, což jsou kraje a města. Jsem přesvědčen, že pokud se nařízení zruší, budeme dostávat opět méně peněz.“

Před vlnou odchodů varuje i Václav Plecitý, šéf odborů ČSAD autobusy Plzeň, největšího západočeského autobusového dopravce. „Pokud by u nás nebyli řidiči v důchodovém věku, tak dnes ten podnik neexistuje, protože linky neobsadí,“ řekl. „Pokud by k tomu (premiér) přistoupil, tak vyvolá u řidičů další nepokoje, protože oni už s těmi penězi počítají,“ uvedl ředitel ČSAD autobusy Jaroslava Vejprava. „Pokud by se to zrušilo, tak po nás budou samozřejmě chtít, abychom jim to nějak sanovali.“

Vildumetzová: Na peníze řidičů nikdo sahat nebude

Vildumetzová trvá na tom, že nařízení Sobotkovy vlády bylo nesystémové a způsobilo krajům finanční i legislativní problémy. „Bohužel se často stávalo a stává, že navýšené prostředky, které kraje dají dopravcům, se k samotným řidičům nedostanou, popřípadě je jim odebrána nenároková složka,“ uvedla. Nařízení nefungovalo a nepřineslo slibovanou stabilizaci, když stále chybí zhruba 6000 řidičů, uvedla vpodvečer.

„Proto chceme v co nejbližší době přijít s náhradním systémovým řešením tak, aby se navýšení platů dostalo spravedlivě ke každému řidiči,“ podotkla. Kraje růst mezd řidičů autobusů plně podporují, na peníze jim nikdo sahat nebude, doplnila Vildumetzová.