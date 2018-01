Zpráva OLAFu zůstává tajná, ministerstvo z ní zveřejnilo jen pár vět. Doporučuje vyjmout dotaci z fondů EU

„Doporučuji, aby Generální ředitelství pro regionální a městskou politiku učinilo následující krok: Přijalo veškerá náležitá opatření pro zajištění vynětí částky 42 497 826,80 Kč / 1 647 676,40 EUR, jak je uvedeno v přiložené Závěrečné zprávě OLAF, v souvislosti s nesrovnalostmi zjištěnými v rámci projektu (…) ‚Multifunkční kongresový sál Čapí hnízdo‘,“ zní rozhodující část závěru zprávy Evropského úřadu pro boj proti podvodům, který ministerstvo zveřejnilo.

Zbytek zprávy, která sama čítá 48 stran a obsahuje asi tisíc stran příloh, si však ministerstvo ponechalo. V odpovědi na dvě žádosti o její poskytnutí podle zákona o svobodném přístupu k informacím uvedlo, že „neposkytuje informace o činnosti orgánů činných v trestním řízení“. Odkazuje přitom na stanovisko Městského státního zastupitelství v Praze. „Městské státní zastupitelství ve své písemnosti uvedlo, že ‚s ohledem na obsah zprávy, který obsahuje i informace shromážděné v trestním řízení, by jejich zveřejněním mohlo dojít k ohrožení jeho průběhu‘,“ stojí ve zdůvodnění podepsaném Michalem Žurovcem z ministerstva financí.

Ministerstvo financí oznámilo, že již navrhlo úřadům regionálních operačních programů, aby vyňaly z evropského financování projekty, které vyšetřuje Evropský úřad pro boj proti podvodům (OLAF) nebo jsou předmětem správního či trestního řízení – včetně dotace pro Čapí hnízdo. Ministryně Schillerová ujistila, že to neznamená, že se bude 50 milionů vracet do Bruselu, bude možné použít je na jiné projekty z operačních programů.

Kauzu označil za politickou. „Žádný podvod nebyl. Je to politická záležitost,“ vzkázal. Babiš dále uvedl, že Česko nebude muset podle výkladu ministerstva financí do rozpočtu EU nic vracet. „Vyjmout z financování neznamená vrátit,“ řekl v rozhovoru pro ČT.

Radim Fiala (SPD) pak chce vědět, po kom bude stát vymáhat škodu, o níž je podle něj zřejmé, že vznikla. „Tento projekt zaplatí český daňový poplatník. Je evidentní, že vznikla nějaká škoda,“ podotkl. K podobnému závěru došel místopředseda KSČM Jiří Dolejš. „Je zřejmé, že Brusel bude chtít vrátit peníze, a občané se ptají, kdo to zaplatí,“ poznamenal.

Také předseda Senátu Milan Štěch (ČSSD) považuje zveřejnění jen závěru za nepřijatelné. „Zpráva má být podle mého přesvědčení zveřejněna celá, a protože se tak nestalo, mám vážné obavy, že je snaha celou záležitost znepřehlednit, řešení oddálit a vyhnout se pomocí právních kliček případným trestněprávním důsledkům,“ míní. Jeho stranická kolegyně poslankyně Kateřina Valachová je však vůči ministerstvu smířlivější. „Respektuji pozici státních zástupců, kteří dali jasně najevo, že zveřejnění zprávy OLAF by mohlo mařit vyšetřování trestných činů, na které má policie podezření,“ řekla.

Ke zprávě se dostanou poslanci z výboru

Policie obvinila kvůli Čapímu hnízdu jedenáct lidí. Žádá také o vydání dvou poslanců k trestnímu stíhání – premiéra, předsedy ANO a bývalého majitele Agrofertu, pod který Čapí hnízdo patří, Andreje Babiše a místopředsedy ANO Jaroslava Faltýnka. Jak upozornil člen sněmovního mandátového a imunitního výboru Miroslav Kalousek (TOP 09), dostanou poslanci z výboru, který má k žádosti o vydání zaujmout stanovisko, příležitost se se zprávou OLAFu seznámit. Zpráva se stane součástí vyšetřovacího spisu. Do něj mohou poslanci nahlížet, zveřejnit jeho obsah však ani oni nemohou.

Od zítřka mají členové mandátového a imunitního výboru přístup ke zprávě OLAF. — Miroslav Kalousek (@kalousekm) January 4, 2018

Ze zprávy evropského úřadu přitom již citoval server Neovlivni.cz. Podle něj z ní vyplývá například to, že v žádosti o dotaci byly nepravdivé údaje. OLAF je prý přesvědčen, že Čapí hnízdo patřilo ve skutečnosti do Babišova holdingu Agrofert, a nikoli jeho dětem.

Porušeny byly údajně právní předpisy ČR i Evropské unie. Podle zprávy OLAFu neměla farma na dotaci nárok, tvrdí server. EU má prý dotaci vymáhat zpět a české policii doporučuje OLAF případ důsledně vyšetřit.

Čeští europoslanci žádali o zveřejnění zprávy samotný OLAF. Ten to odmítl s tím, že k tomu není oprávněn a že zprávu mohou zveřejnit výhradně české orgány nebo Evropská komise. „Závěrečné zprávy úřadu OLAF podléhají přísným pravidlům důvěrnosti a nejsou zveřejňovány OLAFem kvůli ochraně práv dotčených osob,“ uvedla Claudia Köver z tiskového oddělení úřadu.

Od Agrofertu ke skrytému majiteli a zpět

Společnost Farma Čapí hnízdo, tehdy ještě pod názvem ZZN AGRO Pelhřimov, patřila do přelomu let 2007 a 2008 do Babišova Agrofertu. V prosinci 2007 se přeměnila na stejnojmennou akciovou společnost s akciemi na majitele. Jediným akcionářem byla akciová společnost ZZN Pelhřimov. Podle vyšetřovatelů však ke změně nebyl ekonomický ani podnikatelský důvod.

Kvůli změně nebylo možné dohledat majitele firmy, která tak získala padesátimilionovou evropskou dotaci v programu pro malé a střední podniky. Po několika letech, kdy dodržovala dotační podmínku, se společnost vrátila pod Agrofert.

ROP Střední Čechy schválil dotaci na projekt Čapí hnízdo v srpnu 2008. V červnu 2010 byla farma otevřena, Babiš ale její vlastnictví odmítal. V roce 2013 uvedl, že neví, komu Čapí hnízdo patří. V roce 2016 na schůzi sněmovny řekl, že farmu vlastnili v době získání dotace jeho dvě děti a bratr partnerky.

Informace, že se Evropský úřad pro boj proti podvodům zajímá o udělení dotace Farmě Čapí hnízdo, se objevila koncem zimy 2016. Již na konci předchozího roku se jí začala zabývat policie. Trestní oznámení dostala poté, co dnešní premiér Andrej Babiš v dokumentu České televize Matrix AB pronesl, že farma je nejlepší projekt, jaký kdy vymyslel.