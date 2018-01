Babiš na tripartitě slíbil reformu penzí, odbory zase podporu EET

„Návrh programového prohlášení paradoxně obsahuje snižování odvodů do sociálního pojištění,“ nelíbí se předsedovi Českomoravské konfederace odborových svazů (ČMKOS) Josefu Středulovi. „Nemáme nic proti takové slevě, ale aby byla v daňovém a ne sociálním systému, to by jinak mělo dopad 23–25 miliard korun,“ dodal Středula. Babiš však v tomto nevyloučil další úpravy.

„Důchodová reforma je pro nás stěžejní a pokud budeme vládnout čtyři roky, chceme ji za to programové období stihnout,“ ujistil na brífinku po jednání Andrej Babiš. Podle něj by po reformě penzí mohl vzniknout státní důchodový úřad.

Premiér zároveň chce aktivnější Česko v Evropské unii. „Chceme být v Evropě vidět a chceme aktivně prosazovat naše zájmy,“ řekl Babiš a zmínil kromě snahy zamezit „nesmyslným kvótám“ i cíl „prosadit rozpočet Evropy, který bude pro Česko výhodný a nebude nám jenom tak nadiktován“.

Babiš v této souvislosti zdůraznil, že Česká republika je pevným členem EU i NATO. Klíčové to je i pro zástupce zaměstnavatelů: „Pro nás je naprosto zásadní, aby republika zůstala ukotvená v EU a NATO. Jakékoliv útoky vůči našemu postavení v EU a NATO považujeme za nezdravé a neracionální,“ uvedl po jednání tripartity prezident Svazu průmyslu a dopravy ČR Jaroslav Hanák.

Česko na dohled TOP 20 zemí světa

„Když naplní vláda to, co říkal pan předseda vlády, máme na to se během čtyř let přiblížit k top dvacítce světových zemí, kam patříme, o tom jsme přesvědčeni,“ řekl dále k výhledu české ekonomiky Hanák.