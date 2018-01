Nejen Čapí hnízdo. Z eurofondů mají zmizet další desítky podezřelých projektů

Ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) již dříve uvedla , že její resort navrhne vyjmout farmu Čapí hnízdo z projektů financovaných z evropských fondů. K tomu vyzvala i závěrečná zpráva OLAFu, kterou však ministerstvo financí s výjimkou této informace odmítá zveřejnit. Podle Schillerové by to mohlo narušit vyšetřování.

Z informací, které o zprávě OLAF shromáždil server Neovlivní.cz, podle něj vyplývá například to, že v žádosti o dotaci byly nepravdivé údaje. OLAF je prý přesvědčen, že Čapí hnízdo patřilo ve skutečnosti do Babišova holdingu Agrofert, nikoli jeho dětem.

Komise navrhla vyjmout 44 projektů

Ministerstvo uvedlo, že Evropská komise navrhla vyjmout 44 projektů ze šesti programů. V případě ROP Severovýchod jde o pět projektů, u ROP Jihovýchod o tři, u ROP Střední Čechy o dva, u ROP Moravskoslezsko o jeden, u ROP Střední Morava o 19 a u Operačního programu Životní prostředí o 14 projektů k vyjmutí. Z Operačního programu Doprava byly vyňaty dva projekty ještě před obdržením dopisu od komise.

„Ministerstvo financí se dnes obrátilo na úřady regionálních rad pěti regionů soudržnosti (ROP Jihovýchod, ROP Moravskoslezsko, ROP Střední Čechy, ROP Střední Morava a ROP Severovýchod) a ministerstvo životního prostředí s návrhem akceptovat dopis Evropské komise,“ uvedl resort.

Pokud by Česko s návrhem nesouhlasilo, vystavuje se podle ministerstva možnému riziku snížení poskytnutých peněz, což by negativně ovlivnilo státní rozpočet. „Případné rozhodnutí o vynětí či nevynětí sporných výdajů z evropského financování žádným způsobem nezasahuje do probíhajícího trestního řízení na národní úrovni, ani nemá vliv na případná budoucí správní řízení o odebrání dotace příjemci ze strany poskytovatele dotace,“ napsal resort.