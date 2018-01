Dělejte to, co vás baví. Trenér fitness radí, jak zvládnout novoroční předsevzetí

Lidé v novém roce často začínají s během, jógou nebo posilováním. Podle Filipa Raty nelze obecně říct, která aktivita je nejlepší. Pro každého může být správnou volbou něco jiného.

Dvakrát týdně stačí

„Nejvhodnější je zohlednit zdravotní stav. A potom to souvisí s tím, co člověka baví dělat. Běhání může být sebehezčí aktivita, ale někoho to nebaví. Někdo může vyhodnotit, že je pro něho nejvhodnější cvičení v posilovně, ale nebaví ho to tam,“ upozorňuje trenér fitness.

Ideální je volba, ve které se propojí emoční a racionální motivace, tedy to, co člověka baví, a to, co mu zdravotně pomáhá.

Dále je třeba zvolit správnou intenzitu cvičení. „Někteří lidé aktivitu hodně přepálí. Hodí to sedmkrát týdně s ambicemi opřít se do toho. Ale když ti lidé nic nedělali, tak často hned přejdou do únavy, vyhoří a nezvládnou to, což je pochopitelné, protože na to nejsou připraveni,“ varuje Rata.