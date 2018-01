Vojtěch: V elektronizaci zdravotnictví jsme na chvostu Evropy

S tím se ale ministr zdravotnictví neztotožňuje, jde podle něj o nezdravou paušalizaci. Důvodů pro odmítání je podle něj víc. „Systém se několikrát měnil, chyběla osvěta, nový systém je úplně funkční v posledním roce,“ vyjmenovává slabiny; již dříve ostatně ohlásil, že Státní ústav pro kontrolu léčiv nebude doktory první rok za nepoužívání eReceptů pokutovat.

Seznam všech léků na jednom místě

Od 1. ledna příštího roku by měl podle Vojtěcha začít fungovat i tzv. lékový záznam, tedy seznam všech léků, které pacientovi předepsali všichni jeho lékaři. Zatím ho vidí jen pacient, lékař vidí jen své předepsané léky a nemá představu o lécích kolegů, a tedy i případných nežádoucích kombinacích.

Absenci této služby považuje Vojtěch za hlavní slabinu. „Neumí to, co by umět měl a co bylo slibováno. Elektronizace zdravotnictví má práci ulehčovat. Sdílení dat je zcela správná cesta. Se všemi funkcionalitami by mohl fungovat od příštího roku,“ uvedl.