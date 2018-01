Zájemců o zprávu OLAFu přibývá. Nově jsou i ze středočeského ROPu

Klíčové rozhodnutí zřejmě padne už na přelomu ledna a února, kdy středočeský úřad plánuje mimořádné jednání výboru. Nicméně dle člena výboru Dana Jiránka (ODS) mu – a jeho kolegům – odmítli úředníci zprávu Evropského úřadu proti podvodům poskytnout.

„Ředitel říkal, že to musí nechat prověřit právníky, že z ministerstva financí přišlo, že by se zpráva neměla zveřejňovat,“ upozorňuje Jiránek. „My ale nejsme veřejnost, my jsme členové orgánu, který bude rozhodovat o osudu projektu Čapí hnízdo, čili potřebujeme tu zprávu, abychom mohli rozhodnout s plným vědomím, co se tam stalo,“ doplňuje.

Výbor má dle jednacího řádu nárok získat informace s předstihem, tedy ještě před tím, než by za měsíc o dotaci pro farmu rozhodoval. „Neumím si představit, že bychom materiál nedostali. Zatím jsem se nikdy nesetkal s tím, že by mi nějaký úřad nedal zprávu, která patří k tomu, co máme vědět, abychom mohli rozhodnout správně,“ doplňuje Jiránek a doufá, že jde pouze o zdržení a nikoliv o snahu je ke zprávě OLAFu vůbec nepustit.

Schillerová: Zprávu jsme rozeslali všem kompetentním úřadům

Ministryně financí Alena Schillerová (nestr. za ANO) podotýká, že zprávu rozeslali všem kompetentním úřadům bez jakéhokoliv doporučení. „Je teď otázkou pro ROP Střední Čechy, který byl poskytovatelem této dotace, zda zahájí správní řízení odnětí dotace či zda se připojí k trestnímu stíhání jako poškozený,“ podotýká Schillerová. Zároveň připouští, že navrhne vyjmutí dotace na farmu Čapí hnízdo z fondů Evropské unie. Padesát milionů pak může být použito na jiné projekty.