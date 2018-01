Zájem o voličské průkazy je nečekaně velký. Některé úřady rozšiřují úřední hodiny

Praha 12 není v rozšiřování úředních hodin výjimkou. Například v Liberci si lidé můžou pro doklad zajít i o víkendu. „Požádat o voličský průkaz si u nás mohou lidé osobně i v sobotu 6. prosince od 8 do 12 hodin. Touto nadstandardní službou liberecký magistrát vyjde vstříc všem voličům s trvalým pobytem na území města, kteří tak od vyhlášení voleb dosud nestihli učinit v úřední době magistrátu,“ dodává Jitka Štíchová, vedoucí správního a živnostenského odboru v Liberci.

Na osobní podání žádosti o voličský průkaz mají lidé ještě týden. Největší nával tedy úřady teprve čekají. „Vzhledem k tomu, že o vydání voličského průkazu je možné zažádat do středy 10. ledna 2018, očekáváme největší zájem o volební průkazy v tomto týdnu. Příslušné pracoviště má proto otevřeno i mimo běžné úřední dny, tedy od pondělí do pátku,“ řekla mluvčí Prahy 12 Olga Novotná.

Voličské průkazy úřady vydávají od 28. prosince. Během prvních tří pracovních dnů, tedy do 2. ledna, vydali například v Karviné víc průkazů než za celé období před minulými prezidentskými volbami. „K dnešnímu dni bylo vydáno přes 300 voličských průkazů. V minulých prezidentských volbách jsme vydali 249 průkazů,“ řekla ČT Ivana Szczygielová, vedoucí občanskosprávního odboru města Karviná.

Podání žádosti může lidem ulehčit mobilní aplikace Hlídač Státu. Ta voličům žádost připraví, pak ji stačí jen vytisknout a doručit na příslušný úřad. Při loňských volbách do Poslanecké sněmovny aplikaci nebo stejnojmennou webovou stránku využilo necelých osm tisíc lidí. Tentokrát je zájem takřka dvojnásobný. „Celkem si voličský průkaz vygenerovalo více než 12 000 lidí, počet ale prudce roste každou hodinu. Jen od 1. ledna do 2. ledna si voličský průkaz vygenerovalo přes 3000 lidí,“ uvedl zakladatel serveru Hlídač Státu Michal Bláha.

Voličské průkazy si lidé můžou vyřídit na obecním či městském úřadě v místě svého trvalého bydliště. Formulář mohou zaslat buď písemně, a to do 5. ledna – stejný termín platí i pro doručení datovou schránkou – nebo vyřídit osobně na úřadu do 10. ledna. Úředníci pak voličský průkaz buď zašlou na uvedenou adresu, nebo předají osobně.