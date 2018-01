Nejvyšší soud zrušil verdikt, který osvobodil exprimátora Thomu v kauze IT služeb

Nejvyšší soud zrušil verdikt, kterým byl osvobozen bývalý českobudějovický primátor Juraj Thoma v kauze IT zakázek. Případem se musí znovu zabývat pražský vrchní soud. Ten už jednou Thomu osvobodil, předtím ho totiž krajský soud poslal na pět let za mříže kvůli zneužití pravomoci. Podle obžaloby měl Thoma podepsat dodatek na IT služby pro České Budějovice bez vědomí radních a bez výběrového řízení.