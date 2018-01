PŘEHLED: V Plzni končí nepřetržitá zubní pohotovost. Lidé ji zneužívali

Zneužívání pohotovosti a nedostatek lékařů. To jsou dva důvody, které vedly k uzavření nepřetržité zubní pohotovosti na plzeňské poliklinice. Od nového roku se tak ve všední dny ordinační hodiny omezí od osmnácté hodiny do půlnoci a o víkendech a o svátcích bude pohotovostní služba dvanáctihodinová - od šesti ráno do šesté hodiny večer.

Vyjma jednoho zubaře poskytovali pohotovost hlavně externí lékaři, kteří mají buď svoje soukromé praxe, nebo pracují jako zaměstnanci v ambulanci či v nemocnici.

V praxi to fungovalo tak, že zubaři od rána pracovali ve své ordinaci, pak přešli na pohotovost, kde sloužili celou noc. A ráno znovu do práce.

Lidé pohotovost zneužívali

Podle vedení polikliniky v Plzni navíc odhadem více než dvě třetiny lidí nepřicházely s akutními problémy, ale třeba kvůli tomu, že nechtěli čekat u svého lékaře.

Někteří z nich ani neměli svého stomatologa, to se týkalo třeba pacientů ze zahraničí, často se zuby ve velmi špatném stavu, navíc si ani neplatili zdravotní pojištění. A když lékaři pacientům navrhli, aby se u nich zaregistrovali, tak o to neměli zájem.

Odchází silné ročníky lékařů

Podle vedení polikliniky v Plzni je problém, že odchází silné ročníky, tedy lékaři ve věku 65 až 70 let. Pokud by všichni odešli, tak by chybělo až patnáct procent zubařů. A na vině s nedostatkem zubařů je podle vedení také to, že lékařské fakulty dříve nenabíraly tolik studentů.

V Plzni však funguje i takzvaná Ústavní pohotovostní služba, kterou poskytuje Stomatologická klinika fakultní nemocnice v případě potíží pro pacienty stomatologické kliniky, jenž tam jsou zaregistrovaní v ambulancích a řeší i obtížné případy, zvláště výkony chirurgického rázu.