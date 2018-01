Roční kupon je žlutý s kolečky, stojí 1500 korun. Dálniční známky se ale zatím moc neprodávají

Například v Pohořelicích usilovali o bezplatný tříkilometrový objezd města jedenáct let. „Ti starší lidé třeba nejezdí tak často někam až na Brno, takže když jede třeba do Židlochovic, už může jet po dálnici, po tom kousku a nemusí platit známku,“ řekl obyvatel Pohořelic Jaroslav Podrázký. Ani on už si zřejmě dálniční známku pořizovat nebude.

Podle vedení města projíždělo centrem kvůli zpoplatněné dálnici v minulých letech až tisíc aut denně. Hlavně z Mikulova, teď ale mohou zadarmo na starou silnici do Brna sjet až za Pohořelicemi.