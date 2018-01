Porodnice v Brně jsou na hranici kapacity. Česko zažívá v posledních letech babyboom

Víc porodů na úkor pohodlí rodiček

Ve Fakultní nemocnici Brno se loni narodilo zhruba o sto dětí víc než rok předtím. Téměř šest tisíc dvě stě porodů je přitom hranice současné kapacity nemocnice. „Kapacitně to zvládáme s velkými obtížemi, nebudeme si nic namlouvat. Tím, že my jsme rozdělené pracoviště, musíme duplicitně zajišťovat pohotovostní služby,“ vysvětlil přednosta gynekologicko-porodnické kliniky FN Brno Pavel Ventruba.

Vysokou porodnost za loňský rok hlásí také Nemocnice Milosrdných bratří. „Porodnost zůstává dva roky prakticky stejná. Je to čtvrté nejvyšší číslo od roku 1955. Pokud letos přibude nějakých sto porodů, tak to zase zvládneme, ale bude to na úkor pohodlí pro rodičky,“ řekl zástupce primáře Nemocnice Milosrdných bratří Jiří Nagy. Ulevit by měla nová porodnice, která bude do roku 2019 stát v Bohunicích.