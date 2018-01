Žalobci doporučili nezveřejňovat zprávu OLAFu. Agrofert si kvůli evropskému vyšetřování stěžuje

Podle něj by mělo udělení dotace vysvětlit tehdejší vedení Regionálního operačního programu Střední Čechy, které ji schválilo. „Dotace byla devětkrát kontrolována a nařízené audity dopadly pozitivně. Určitě nikdo nic neukradl. Těch 50 milionů je ve farmě, nebyla žádná korupce,“ dodal Babiš.

„Podle informací mé bývalé firmy to vyšetřování proběhlo velice nestandardně, takže byla podána stížnost evropskému ombudsmanovi, který potvrdil, že se stížností bude zabývat. Zároveň byla podána žaloba k evropskému soudnímu dvoru ohledně vyšetřování OLAFu,“ řekl premiér.

Agrofert: Stížnost jsme podali už v době vyšetřování

Mluvčí Agrofertu Karel Hanzelka řekl, že stížnost podaná k evropským orgánům není reakce na závěrečnou zprávu OLAF, ale že ji koncern podal před několika měsíci ještě v době vyšetřování.

„Šlo o to, že jsme dlouhodobě shledávali postup OLAF jako velmi neprofesionální. Nebyli nám schopni říct, co šetří, v jakém období. Nebylo nám umožněno nahlédnout do spisu. Pokud oni mají nějaké důkazy, tak jsme s těmi důkazy neměli možnost být seznámeni,“ uvedl Hanzelka.