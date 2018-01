Povinné eRecepty nemohou stále předepisovat tisíce lékařů, sankce jim však zatím nehrozí

Jedním z problémů však je, že se do systému nepodařilo zařadit všechny lékaře, kteří o to požádali. Irena Storová zopakovala, že ústav ke konci minulého roku evidoval asi sedm tisíc nevyřízených žádostí. Ačkoli SÚKL v minulosti ujišťoval, že vyřídí všechny žádosti, které přijdou alespoň měsíc před Vánoci, podle Storové se to nakonec nepodařilo. Zdržení však podle ní není na straně lékového ústavu, nýbrž na straně lékařské komory, která žádosti ověřuje.

Kontrola léků má být připravená do roka

Během přechodného roku 2018 slibuje ministerstvo zdravotnictví spolu se SÚKL osvětovou kampaň pro lékaře, kteří s elektronickými recepty neumějí správně zacházet. Zároveň chce ministr Vojtěch prosadit změny lékového zákona, aby začal fungovat systém kontroly interakcí a duplicit.

To, že zatím není, považuje ministr za jednu z největších vad eReceptu. Schopnost určit, zda se předepsaný lék „netluče“ s jinými, které pacient již užívá, ostatně měl být hlavním trumfem nového systému. „Jsou odhady, že stovky pacientů zemřou v důsledku špatné preskripce nebo lékových interakcí,“ přiznal nyní ministr. Chtěl by proto, aby kontrola byla možná od počátku příštího roku, kdy by také eRecepty měly začít naplno fungovat. Připustil však, že je možné, že lékař bude moci do údajů o pacientových lecích nahlížet jen s jeho souhlasem. „Diskutujeme to s Úřadem na ochranu osobních údajů,“ upřesnil Vojtěch.