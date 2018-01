Temelín loni vyrobil tolik elektřiny, že by všem českým domácnostem stačila na rok

Elektrárna Temelín překonala rekord z roku 2012 o 1,18 terawatthodin. Meziročně vyrobila o 4,34 terawatthodin elektřiny více. Jaderné elektrárny Dukovany a Temelín dodaly loni do přenosové sítě přes 28 TWh elektřiny, to je o 15 procent více než v roce 2016.

Loňské rekordní produkce se podle mluvčího elektrárny Marka Svitáka dosáhlo plynulým provozem a zkrácením odstávky druhého bloku pro výměnu paliva. Energetici ji stihli za necelých 73 dní.

„Sedmnáct tisíc odstávkových činností jsme zvládli s desetidenním předstihem. Oba bloky jsme navíc provozovali s téměř stoprocentní spolehlivostí. Vše samozřejmě při vysoké bezpečnosti. Teď je na nás, abychom na dobré výsledky navázali,“ řekl ředitel elektrárny Jan Kruml.

Nastane pokles kvůli dvěma odstávkám

Nyní je odstaven první temelínský blok kvůli výměně třetiny paliva. Jsou hotovy kontroly paliva, pokračují kontroly bezpečnostních systémů, parogenerátoru nebo turbíny. Odstávka prvního bloku začala loni 7. prosince. Potrvá necelé tři měsíce a zasáhne hlavně do letošních výsledků.

Kromě odstávky prvního bloku plánuje vyměnit palivo i u druhého bloku, jehož odstávka začne 30. června a potrvá dva měsíce. V roce 2018 Temelín rekordní výrobu neočekává. „S ohledem na to, že letos je před námi dokončení většiny odstávky prvního bloku a celá odstávka druhého bloku, není dosažení podobně vysoké výroby reálně ani možné,“ řekl Kruml.

Elektrárna je největším výrobcem elektřiny v Česku, její produkce pokryje pětinu domácí spotřeby. První elektřinu vyrobil Temelín v prosinci 2000. Jeho elektřina by vystačila českým domácnostem na 13 měsíců, jihočeským domácnostem na 13,5 roku, jižní Čechy jako kraj by s ní vydržely pět let.

Dukovany vyrobily loni proudu stejně jako v roce 2016

Jaderná elektrárna Dukovany loni vyrobila 11,9 terawatthodiny elektřiny, to je stejně jako v roce 2016. Výroba Dukovan byla v obou letech nižší kvůli delším odstávkám spojeným s dokončováním investic a prováděním kontrol a testů vyvolaných podle mluvčího přípravou dokumentace k žádostem o povolení dalšího provozu bloků. Technici také minulý rok dokončili rozsáhlé kontroly svarů.

Nová povolení k provozu už mají všechny čtyři dukovanské bloky. „V následujícím období proto předpokládáme opětovný růst výroby,“ uvedl mluvčí elektrárny Dukovany Jiří Bezděk.

Dukovany s celkovým instalovaným výkonem 2040 megawattů pokrývají pětinu celkové spotřeby elektrické energie v ČR. Tato starší ze dvou českých jaderných elektráren je v provozu přes tři desetiletí.