Babiš po obědě v Lánech: Zeman přijde do sněmovny podpořit naši vládu

„Pan prezident potvrdil, že přijde 10. ledna do sněmovny podpořit naši vládu, která bude usilovat o důvěru nebo toleranci,“ řekl po setkání Andrej Babiš. Z vyjádření prezidenta prý pochopil, že Zeman bude iniciovat další politická jednání. Babiše zároveň vyzval, aby aktivně jednal.

Do sněmovního hlasování o důvěře se Babiš se zástupci ostatních stran sejít neplánuje. Jejich pozice je podle něj příliš kategorická, a neočekává proto změnu v jejich názoru. Přesvědčit se je bude snažit projevem v Poslanecké sněmovně. Komunisté podle něj dnes poslali programové připomínky, které ještě nečetl. Poznamenal, že se týkají zejména zahraniční politiky. Babiš doufá, že strany změní svůj názor na spolupráci s ANO po prezidentských volbách a že se mu podaří je přesvědčit o toleranci nebo společné vládě.

S prezidentem se prý shodl, že nestojí o předčasné volby. „My chceme, aby tady byla stabilní vláda, aby mohla pracovat, a uděláme pro to všechno. Doufám, že po prezidentské volbě i po nových věcech v rámci jiných politických stran možná strany změní názor a podaří se nám je přesvědčit k toleranci nebo společné vládě,“ dodal.

ANO + ODS + ČSSD?

V kuloárech se nejčastěji mluví o koalici hnutí ANO s ODS a ČSSD. Jasněji by mohlo být, až si strany zvolí nové vedení. „Ten, kdo půjde do vedení sociální demokracie, by měl sjezdu sdělit svoje stanovisko k tomu, jak se dál má ubírat politika sociální demokracie na úrovni centrální, ale i komunální a krajské,“ okomentoval situaci v ČSSD její statutární místopředseda Milan Chovanec.