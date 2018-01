Babiš po obědě v Lánech: Zeman přijde do sněmovny podpořit naši vládu

V kuloárech se nejčastěji mluví o možné koalici hnutí ANO s ODS a ČSSD. Jasněji by mohlo být, až si strany zvolí nové vedení. „Ten, kdo půjde do vedení sociální demokracie, by měl sjezdu sdělit svoje stanovisko k tomu, jak se dál má ubírat politika sociální demokracie na úrovni centrální, ale i komunální a krajské,“ okomentoval situaci v ČSSD její statutární místopředseda Milan Chovanec.

Většina stran ve sněmovně s tím ale nesouhlasí. „Nikdo, ani pan prezident ani pan premiér Babiš, by se neměl vysmívat ústavě. Ústava jasně mluví o třech pokusech, ten třetí má předseda Poslanecké sněmovny. Proto jsme také chtěli, aby to byl někdo jiný než člen ANO,“ reagoval předseda poslaneckého klubu TOP 09 Miroslav Kalousek. „Říct, že s předsedou Poslanecké sněmovny se nemá cenu bavit, to je urážka sněmovny,“ dodal.

„To, že nechce s nikým dalším spolupracovat premiér, přece nemůže být důvod k předčasným volbám. My jsme připraveni prosazovat náš program na vládní úrovni a myslíme si, že by se politici měli umět dohodnout,“ řekl předseda SPD Tomio Okamura.

„Teď by Andrej Babiš měl ukázat, co má v rukávu. Co přichystal pro to, aby v prvním pokusu uspěl. To není záležitost, nad kterou by bylo možné jen tak mávnout rukou: tak to prostě zkusíme, jestli to na první dobrou projde, nebo neprojde. Tak přece premiér jednat nemůže,“ podotkl místopředseda ODS Martin Kupka. Předčasné volby považuje za nejzazším možné řešení v případě vleklé krize.