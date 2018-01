Devět kandidátů na prezidenta - devět přání do nového roku. Co od letoška očekávají?

video Události: I prezidentští kandidáti mají svá přání do roku 2018

Jiří Drahoš si mimo jiné přeje, aby vláda začala s reformami penzí a vzdělávání, které přesahují jedno volební období. „Určitě by to měl být rok, který by měl přinést stabilní vládu, opřenou o demokratické strany a neopírající se o podporu stran extremistických,“ řekl Drahoš pro Českou televizi.