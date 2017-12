Lékový ústav k e-receptu nestihne připojit osm tisíc lékařů

„Prováděcí vyhláška k e-receptům byla vydána až 30. listopadu 2017, a tak není vinou České lékařské komory, že se do systému hlásí velká část lékařů až po tomto datu. Žádosti ze SÚKLu vyřizujeme postupně a pečlivě, protože se nechceme dostat do situace, že schválíme někoho, kdo k práci s e-recepty nemá oprávnění,“ dodává Kubek.

Celkově SÚKL vyřídil už více než šestačtyřicet tisíc žádostí, do tohoto čísla jsou ovšem započítány i lékárny. „Celkem 36 478 lékařů včetně stomatologů má v tuto chvíli z naší strany žádost kompletně vyřízenou a od 1. ledna mohou e-recept vydávat,“ říká Monika Knobová z tiskového oddělení SÚKL.

Samotný SÚKL garantoval včasné vyřízení pouze u těch žádostí, které lékaři podali do 24. listopadu. Zda budou zatím nevyřízené žádosti hotové alespoň do konce ledna, není úřad schopný potvrdit. „Není to závislé na nás, záleží, kdy pošle ČLK všechny schválené žádosti. Navíc nevíme, kolik nových žádostí během ledna ještě přijde,“ vysvětluje Monika Knobová ze SÚKL.

„Pro ČLK je podstatné, aby pacient i po 1. lednu 2018 dostal potřebný lék, a je z tohoto pohledu podružné, jakou formou bude předepsán. Pokud by lékař, který předepíše svému pacientovi lék papírovou formou, byl ze strany SÚKL pokutován, ČLK mu poskytne veškerou právní, finanční a mediální pomoc,“ vyjádřil se prezident ČLK. Podle vyjádření ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha ale zatím nebudou lékařům pokuty hrozit.

Elektronické recepty zavedl v Česku zákon v roce 2007, dosud byly dobrovolné. Povinnost měla být původně zavedena v roce 2015, ale byla už jednou odložena. Od 1. ledna 2018 je lékaři musí využívat povinně.