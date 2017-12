České soudy zrychlují. Na konci roku mají nejméně nevyřízených případů za deset let

To, že se soudům nedaří vyřizovat staré složité případy, je vidět i v nejrozsáhlejší agendě, v civilních sporech. Pět let nevyřešených kauz zůstalo stejně. A přibývá těch, které čekají na rozsudek tři až pět let. Žaloby z posledních let se naopak daří rozsoudit rychleji.

K největšímu nárůstu nevyřízených civilních případů došlo v Kutné Hoře. Aktuálně jich tu je o dvě třetiny víc než na konci roku 2016. Přibylo tady hlavně sporů kvůli nezaplaceným pokutám dopravním podnikům. „Přišlo to na konec roku. Zřejmě si to firmy chtějí dát na konec roku do účetnictví a vyčistit to,“ konstatuje soudce Okresního soudu v Kutné Hoře

Milan Závurka.

Milan Závurka má proto během prosince i třiadvacet jednání za den. Jeho kolegové na opatrovnickém úseku zase řeší strmý nárůst žádostí o přezkoumání svéprávnosti. Těch nevyřízených mají dvakrát víc než před rokem. Opačná situace je v Chomutově. Dosud nejpomalejší soud v republice srazil starou zátěž o třetinu.

„Poprvé v historii chomutovského soudu se počet soudců navýšil natolik, aby v podstatě mohli nepřetržitě pracovat,“ uvedl místopředseda Okresního soudu v Chomutově Petr Šustr.