Dálniční policie bude lovit neukázněné řidiče v nových superbech

Na hradecké D11 v policejních speciálech už devět let stíhají a pokutují řidiče, kteří jezdí i víc než dvě stě kilometrů v hodině. „Na dálnici se tato rychlá auta určitě vyplatí. Honit řidiče po dálnici nějakou 1,4 octávkou, to by si z nás každý dělal srandu a každý by nám ujel,“ říká Martin Vlk z dálničního oddělení Královéhradeckého kraje.

První policejní speciál řídil Vlk v roce 2009. Byl to passat automat, zrychlení z nuly na sto zvládl za 5,5 sekundy a jezdil maximální rychlostí 250 kilometrů v hodině. V roce 2013 pak přišla změna, kdy passat zamířil na krajské silnice a na D11 začal jezdit superb. Měl podobné jízdní vlastnosti, navíc kvalitnější kamery a radary. I on už ale po pěti letech dosluhuje.

„S ohledem na rychlosti, kterých tady za službu musíme dosahovat a vyvinout s vozidlem, tak už to má na jízdní vlastnosti vliv,“ dodává Vlk.

Pro srovnání, passat za pět let najezdil téměř půl milionu kilometrů. Policisté odhalili víc než jedenáct tisíc přestupků za dvanáct milionů korun. Superb najel 400 tisíc kilometrů a za sedm tisíc přestupků byly vybrány čtyři miliony korun. „Na dálničním superbu se nyní střídá čtrnáct lidí a na krajském passatu, který je využívaný pro všechny komunikace v rámci kraje, zhruba dvanáct lidí,“ upřesňuje vedoucí dálničního oddělení Petr Dušek.