Východu země hrozí ledovka, Krkonoše zvyšují lavinové nebezpečí

„V průběhu noci se riziko mrznoucího deště rozšíří do zbývajících částí Moravy a do Slezska, kde výstraha začne platit později. Počítejme s tím, že ledovka bude spíše slabá a měla by se tvořit spíše ojediněle,“ doplnil meteorolog ČT Michal Žák. Zatímco pro východní Čechy platí výstraha meteorologů od sobotní šesté večerní až do půlnoci, pro Moravu a Slezsko od devíti večer do šesti ráno.

Večer a noc na 31. prosinec tak Česko fakticky rozdělí; v Čechách se budou noční teploty pohybovat mezi třemi a sedmi stupni, na Moravě a ve Slezsku jen kolem nuly a změnu přinese až poslední den letošního roku.

Silvestr by měl být totiž podle předpovědi nezvykle teplý, s denními maximy kolem sedmi a jedenácti, na východě kolem pěti stupňů – a i na horách kolem plus šesti. „Noc ze Silvestra na Nový rok bude teplá, teploty na většině území zůstanou nad nulou na šesti až dvou stupních. Na Moravě čekejme teploty kolem nuly a slabě pod nulou,“ dodává meteorolog Žák.