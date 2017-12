V čerpání dotací se Česko zlepšilo, přesto zatím získalo jen desetinu peněz

Spokojená nejsem, říká ministryně financí

Mnozí politici i tak říkají, že Česko čerpá pomalu. „Spokojená také nejsem, to mohu jenom potvrdit. Ministerstvo pro místní rozvoj by se mělo transformovat do tzv. ministerstva veřejného financování. Myslím, že by jejich starostí mělo primárně být právě čerpání z evropských fondů,“ řekla ministryně financí Alena Schillerová (nestr. za ANO).

„V zásadě všechny vlády ČR v posledních letech od vstupu do EU měly problémy s čerpáním evropských dotací,“ podotýká šéf TOP 09 Jiří Pospíšil.

„Už bychom to po těch letech umět měli. Hlavní problém vidím v přípravě projektů a v koordinaci na úrovni vlády,“ říká místopředseda KSČM Jiří Dolejš.

Jak bude Česko čerpat evropské dotace v roce 2018, bude řešit vláda na jednom ze svých prvních zasedání. Už 11. ledna by ministři měli přijít s konkrétními plány. Současné programovací období končí v roce 2020.