Podmínky pro diabetiky za volantem se zmírní. Zpřísnění ale čeká kardiaky

Připravovaná novela vyhlášky o způsobilosti k řízení motorových vozidel by od roku 2018 měla zmírnit podmínky pro řidiče s cukrovkou. Zakázané řízení by měli mít jen v případě velkých obtíží, kvůli kterým by mohli být v provozu nebezpeční. Naopak se vyhláška zpřísní pro pacienty s vážnými nemocemi srdce a cév. S cukrovkou se v Česku loni léčilo 861 500 lidí, dalších asi 300 tisíc lidí o ní neví. Nemoci srdce a cév jsou pak v tuzemsku nejčastější příčinou úmrtí.