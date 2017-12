Zveřejněte zprávu OLAF ještě letos, nebo si ji vyžádáme přímo z Bruselu, vzkazují europoslanci

Žádat o ni chtějí ve chvíli, kdy české úřady nezveřejní dokumenty do Nového roku, a obracet se hodlají na komisaře pro rozpočet Günthera Oettingera, aby kontrolní výbor europarlamentu se zprávou zveřejnil. Pokud by Evropská komise odmítla závěry vyšetřování poskytnout, je ve hře projednání případu na jarním plénu.

Šéfka státní kasy Alena Schillerová se ale obává narušení tuzemského vyšetřování; zadala si proto analýzu a dokument zatím zpřístupnit nechce. „Sama zprávu nemám, analyzují ji kompetentní úředníci ministerstva financí a vedle toho ještě analyzujeme, co můžeme zveřejnit, a co nikoliv,“ uvedla ve čtvrtek.

Názor na to, jestli by se měla zpráva OLAF zveřejnit, přitom není mezi právníky jednotný. Například profesor Jiří Jelínek z pražské Právnické fakulty se domnívá, že je utajování zprávy nesmyslné. „Zapomíná se, že posláním OLAF je administrativní, nikoli trestní vyšetřování. To navíc probíhá zcela nezávisle na tuzemském vyšetřování. Policie tak musela mít pro zahájení trestního stíhání dostatečné důkazní prostředky a zpráva OLAF už je může pouze doplnit,“ uvádí. „Argumentovat tím, že by zveřejnění mařilo vyšetřování, proto nedává smysl.“

Podle Filipa Ščerby, vedoucího katedry trestního práva Právnické fakulty Palackého univerzity v Olomouci, ale věc není tak jednoznačná. „Spis může i nemusí obsahovat informace, jejichž zveřejnění by mohlo být posuzováno jako maření vyšetřování. Bez znalosti jeho obsahu proto podle mého názoru není možné k věci zaujmout jednoznačné právní stanovisko,“ vysvětluje Ščerba.

Předseda Městského soudu v Praze Libor Vávra pak celou otázku vnímá především politicky. „Ke zveřejnění nebo nezveřejnění zprávy OLAF se nelze vyjadřovat z čistě právního hlediska. Jde totiž v první řadě o politický problém. Už to, že si paní ministryně chce právní otázku věci potvrdit, je důsledkem toho, že má kauza zásadní politický rozměr. Kdyby to nemělo takovou politickou kadenci, asi by se tím na ministerstvu tak pečlivě nezabývali,“ řekl.

Sporné převody