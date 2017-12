Ústavní soud policistům: Mějte k lidem respekt, nechovejte se šikanózně

„V projednávaném případě Ústavní soud neshledal, že by posouzení stěžovatelčiny žaloby obecnými soudy (Krajským soudem v Brně a Nejvyšším správním soudem) bylo protiústavní, respektive že by došlo k neoprávněnému, protiústavnímu zásahu do jejích ústavně zaručených práv, zejména práva na informační sebeurčení,“ zdůvodňuje Ústavní soud odmítnutí stížnosti. ÚS zároveň odmítl i návrh Zuzany Candiglioty na zrušení té části zákona o policii, který jejím příslušníkům umožňuje požadovat předložení občanského průkazu.

„Důvodný předpoklad o tom, že se určitá osoba nachází v prostoru, v němž se zdržují cizinci bez povolení opravňujícího k pobytu na území České republiky, a tím v posledku i zákonnost zásahu na jeho základě provedeného, je třeba posuzovat ve světle každého případu zvlášť. Tak tomu bylo i při kontrole stěžovatelky,“ vysvětloval soudce zpravodaj Tomáš Lichovník, proč policie postupovala v rámci zákona správně.

„V demokratickém právním státě je zcela nezbytné, aby si policie zachovávala důvěru ze strany veřejnosti, jíž má sloužit, a naopak se vyvarovala jednání a praktik působících svévolně, diskriminačně či dokonce šikanózně vůči osobám nacházejícím se na území České republiky,“ apeloval ÚS na policisty v dané stížnosti.