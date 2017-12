Kratší přestávky i omezení přednostních vystoupení. Poslanci mají plány na zrychlení práce

Nejčastěji se mluví o zkrácení přestávek, které si při schůzích jednotlivé poslanecké kluby mohou brát na vlastní porady. S nápadem na omezení přestávek přišli poslanci hnutí ANO téměř před čtyřmi lety. Například na schůzi v únoru 2014 totiž věnovali poslanci víc času přestávkám než jednání na plénu.

S návrhem ale hnutí tehdy neuspělo, znovu o něm začalo mluvit až letos. „Došlo k razantnímu navýšení počtu klubů a menšina ve sněmovně má hned několik možností, jak zablokovat jednání,“ vysvětluje důvody pro změnu šéf sněmovny Radek Vondráček.

„Klubů je devět, dva nejmenší kluby mají dohromady 13 poslanců. Jednací řád například počítá s námitkou, tzv. vetem, dvou poslaneckých klubů. Takže když naprosto drtivá většina má zájem projednávat nějakou věc, tak i 13 poslanců může zablokovat jednání. Když se připravoval jednací řád, tak se s takovým počtem klubů nepočítalo,“ dodal Vondráček.

Lidovci jsou proti, ODS chce mírnější omezení

Přestože jde o nepsané pravidlo, k jehož změně stačí vzájemná dohoda, ne všechny strany s omezením souhlasí. „My v tento moment nevidíme důvod, proč přestávky upravovat,“ říká předseda poslaneckého klubu KDU-ČSL Jan Bartošek.

Občanští demokraté připouštějí jen mírnější variantu omezení. „Pokud bychom došli k jinému návrhu, třeba minimálně hodině, tak já jsem připraven se k takovému návrhu připojit,“ uvádí šéf klubu ODS Zbyněk Stanjura.

Komunisté se úpravě nebrání. „Zkracování přestávek, o které se žádá bez hlasování, je možné,“ reagoval místopředseda sněmovny Vojtěch Filip (KSČM).

Diskuse má začít po Novém roce

Téma změny jednacího řádu však brzy po volbách zase utichlo. Důležitější bylo ustavení sněmovny a schválení státního rozpočtu na příští rok. ANO zase řešilo hlavně podporu pro svou menšinovou vládu.

„Museli jsme ustanovit sněmovnu. A pokud ta diskuse má začít, tak po Novém roce,“ říká místopředseda sněmovny Jan Hamáček (ČSSD). „Mluvilo se o tom po volbách, nicméně zatím nemáme žádné písemné návrhy na změnu jednacího řádu,“ přiznává předseda klubu SPD Radim Fiala.

Současný šéf sněmovny Radek Vondráček ale říká, že se myšlenky na změny určitě nevzdal. „Rád bych se obrátil po Novém roce na předsedy poslaneckých klubů a nabídl jim zřízení pracovní skupiny pod záštitou předsedy sněmovny, že bychom se na pravidelné bázi scházeli,“ říká.

Zvažuje se i omezení přednostních práv

I v minulosti se jednací řád měnil až po prvních několika schůzích. I když poslanci s přepsáním pravidel nechvátají, nápady mají. Například Radim Fiala (SPD) by chtěl snížit počet lidí s tzv. přednostním právem – tedy těch, kteří mohou ve sněmovně promluvit ještě před poslanci řádně přihlášenými do debaty.

„Když si vezmeme vedení sněmovny, poslaneckých klubů a stran, tak je celkem necelých 50 přednostních práv,“ upozorňuje Fiala. Právo na přednostní vystoupení mají také členové vlády a prezident.

Předseda ODS a místopředseda sněmovny Petr Fiala by omezil možnost využívat faktické poznámky. „Občas je jich až příliš mnoho. Pojďme se třeba všichni domluvit, že nějakým způsobem jejich užívání omezíme,“ navrhuje.

Pirátům se zase nelíbí postup při obsazování výborů. „Existuje nějaké paritní obsazování, ale když se potom (výbory) obsazují en bloc, tak se to obchází. To by se mohlo kodifikovat,“ doufá místopředseda sněmovny Vojtěch Pikal (Piráti).

Vondráček: Interpelace mohou být atraktivnější

Podle Radka Vondráčka je nutné otevřít i téma atraktivity interpelací, na které často nechodí ani ministři, ani poslanci. „Interpelace by mohly být atraktivnější, třeba kdyby byla šance, aby se losovaly dříve, aby ministři měli šanci se seznámit s materiály a byli připraveni.“

„Pak by byla možnost, že by vystupovali v blocích. Za současné situace každý ministr odpovídá tak, jak je vylosován, a někdy tam tráví hodinu i více mezi jednotlivými interpelacemi a to mohou vnímat jako ztrátu času,“ řekl Vondráček. Interpelace podle něj nemají být omezeny, ale jen lépe uspořádány.

Premiér Andrej Babiš podle Vondráčka slíbil, že jeho ministři budou na interpelace poctivě docházet. Sám Babiš přitom ještě jako ministr financí Sobotkovy vlády patřil mezi největší absentéry a sněmovnu nazval žvanírnou. „Budou mluvit činy. Uvidíme, jak budou probíhat interpelace v novém roce,“ reagoval předseda sněmovny.