Piráti a poslanec Feri požádali o zprávu OLAFu k Čapímu hnízdu. MF ji zatím nezveřejní

Ministerstvo financí zatím nezveřejní zprávu Evropského úřadu pro boj proti podvodům (OLAF) o vyšetřování kauzy Čapí hnízdo. Šéfka resortu Alena Schillerová chce nejdřív vědět, jestli by to neovlivnilo vyšetřování případu. Všech osm opozičních stran ve sněmovně však požaduje, aby úřad zprávu zveřejnil. Oficiálně o to požádal klub Pirátů a poslanec Dominik Feri (TOP 09).