Poslanec Feri i Piráti požádali ministerstvo o zprávu OLAF k Čapímu hnízdu

Ministerstvo zatím zprávu také nezveřejní. Nechává si zpracovat právní analýzu, zda je to vůbec možné. „V žádném případě neuděláme nic, co by zhatilo průběh a objektivitu trestního řízení,“ řekla České televizi ministryně Alena Schillerová. To, co zveřejnit lze, by chtěla poskytnout v řádu dnů. Mluvčí resortu Michal Žurovec Českému rozhlasu řekl, že rozhodnutí by mělo padnout v následujících patnácti dnech.

Do dvou měsíců pak ministerstvo navrhne Evropské komisi další postup. Komise žádá, aby stát farmu z nároků na příspěvek vyjmul. Šéf poslanců TOP 09 Miroslav Kalousek k tomu na Twitteru uvedl, že pokud Evropská komise Česku dotaci na Čapí hnízdo neproplatí, mělo by se ministerstvo financí připojit k trestnímu stíhání jako poškozený a vyčíslit škodu.

Pokud nám EK dotaci na Čapí hnízdo neproplatí(jakože neproplatí), musí se MF připojit k trestnímu stíhání jako poškozený a vyčíslit škodu. Rozhodně to budu ministryni Schillerové ve sněmovně připomínat.https://t.co/UoayApZjaX — Miroslav Kalousek (@kalousekm) December 28, 2017

Kvůli kauze Čapí hnízdo policie obvinila 11 lidí, mezi nimi i předsedu hnutí ANO Adreje Babiše a prvního místopředsedu Jaroslava Faltýnka. Policie Babiše podezírá z dotačního podvodu a z poškození finančních zájmů Evropské unie, podle vyšetřovatelů údajný podvod řídil. Faltýnek se podle policie dopustil dotačního podvodu. Oba politici kauzu označují za účelovou.

Předchozí sněmovna oba muže vydala ke stíhání, znovuzvolením ve volbách však opět získali poslaneckou imunitu, která jejich obvinění znemožňuje. Dolní komora tak bude muset o svolení s jejich trestním stíháním hlasovat znovu.

Společnost Farma Čapí hnízdo, tehdy ještě pod názvem ZZN AGRO Pelhřimov, patřila do přelomu let 2007 a 2008 do Babišova Agrofertu. V prosinci 2007 se přeměnila na stejnojmennou akciovou společnost s akciemi na majitele. Jediným akcionářem byla akciová společnost ZZN Pelhřimov. Podle vyšetřovatelů však ke změně nebyl ekonomický ani podnikatelský důvod.