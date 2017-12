Stromy podél tratí čeká kácení, často mohou být nebezpečné

Seznam nezbytného kácení aspoň pro hlavní tratě chtějí mít úředníci hotový do konce roku. „Prioritou je samozřejmě vybrat to nejhorší, co může ohrožovat bezpečnost,“ říká ředitel Drážního úřadu Jiří Kolář.

Jeden z hlavních problémů, který může za to, jak jsou české tratě zarostlé, jsou složité vlastnické poměry. Stromy v ochranném pásmu na soukromém pozemku by měl pokácet jejich majitel, a to na své náklady.

Teď zřejmě začne poměrně složité papírování, na jeho konci ale může být i exekuce - ta už postihla státní podnik Lesy České republiky. Od razítek by potom práci mohly přebrat motorové pily už na konci zimy.