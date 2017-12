Armáda shání nováčky: v příštím roce chce nabrat další dva tisíce vojáků

Prioritou armády jsou dělostřelci v Jincích a protiletadlová jednotka ve Strakonicích

Nyní je v plánu navýšení počtu členů aktivních záloh na 5 tisíc do roku 2025. „Ten cíl je hezký, ale já bych jej chtěla stihnout možná už i do roku 2020,“ podotkla Šlechtová. Společným cílem generálního štábu a ministryně je také rozšíření počtu vojáků na 30 tisíc. Exministr obrany Martin Stropnický (ANO) letos v červenci oznámil, že tento záměr bude splněn do pěti až sedmi let. I v tomto případě chce Šlechtová nábor uspíšit.

Nové síly nabírá i jediná dělostřelecká jednotka české armády v Jincích. Teď v ní slouží něco málo přes 800 vojáků. A i když tam přišlo 115 nováčků, stále asi třetina vojáků chybí. „Vojáci chybí neustále: ať už na základních funkcích, tak i na nejnižších velitelských postech,“ konstatuje velitel 132. dělostřeleckého oddílu v Jincích pplk. Michael Hebnar.