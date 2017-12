Východ země zasáhne silný vítr. Na západě hrozí ledovka

Ve středu začne na východě země zesilovat jižní vítr. Odpoledne, večer a v noci na čtvrtek dosáhne v nárazech rychlosti kolem 70 kilometrů za hodinu.

V horských oblastech Moravskoslezského a Olomouckého kraje to ale může v nárazech být až 110 kilometrů za hodinu. Lidé by proto v Jeseníkách a Beskydech měli omezit horské túry, a pokud se přece jen chtějí vydat do hor, měli by dodržovat pokyny Horské služby. Silný vítr hrozí i Zlínskému kraji.