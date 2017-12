V západní polovině Čech hrozí ledovka. Jeseníky a Beskydy zasáhl silný vítr

Ledovka se začne vytvářet hodinu před půlnocí, nebezpečí potrvá do čtvrteční deváté hodiny ráno. Výstraha platí pro Prahu, Karlovarský, Plzeňský a Ústecký kraj, pro západní okresy Středočeského kraje a pro Českolipsko v Libereckém kraji.

Východ zasáhl vítr

Na východě země začal zesilovat vítr, výstraha platí pro Zlínský a Moravskoslezský kraj a v severní části Olomouckého kraje. V nárazech bude foukat rychlostí až 70 kilometrů za hodinu, v Jeseníkách a Beskydech až 110 kilometrů. Ve čtvrtek k ránu má vítr slábnout.

Lidé by proto v Jeseníkách a Beskydech měli omezit horské túry, a pokud se přece jen chtějí vydat do hor, měli by dodržovat pokyny Horské služby. Vítr může podle meteorologů zhoršit ovládání vozidel nebo převrhnout vánoční stromy umístěné venku.