Ekonomika poroste tříprocentním tempem i příští rok, zdražování zbrzdí

Zpomalit by měla inflace a tedy růst cen by neměl být tak patrný jako letos. Hlavně díky silné české měně. Ta má dál posilovat a držet se u pětadvaceti korun za euro.

I v roce 2018 si má česká ekonomika udržet růst přesahující tři procenta. Zdražování by však mělo zpomalit. Vyplývá to z odhadů různých institucí, které porovnalo ministerstvo financí.

Růst hospodářství se však bude i nadále potýkat s rekordní zaměstnaností a tedy i obtížným hledáním nových pracovníků. Prezident Miloš Zeman v úterý ve svém Vánočním poselství vyslovil přání, že by stát měl snížit počty státních úředníků.

„Kdyby se alespoň část z nich podařilo uvolnit, protože tito lidé si často jen vymýšlejí zbytečnou práci, soukromý sektor, který trpí nedostatkem pracovních sil, by je velmi rád přijal, odbřemenil by se státní rozpočet a uvolnilo by se napětí na trhu práce,“ uvedl v úterý ve svém projevu Zeman.