Tradiční otužilecký závod v Praze přilákal rekordní počet plavců

Voda ve Vltavě má letos 4,5 stupně Celsia. Podle některých plavců by mohla být studenější, jiní si ji naopak pochvalovali.

Plavalo se na třech tratích – 100, 300 a soutěžní na 750 metrů, kterou vyhrála stejně jako loni Lenka Štěrbová. „Jsem šťastná, protože přece jenom po těch Vánocích si nikdy nejsem jistá, jestli to uplavu,“ podotkla plavkyně.

Zaplavat si do Vltavy přišli lidé všech věkových kategorií. Nejstarší účastnici Boženě Černé bude v únoru 88 let, naopak nejmladšími plavci byli sourozenci Chytilovi – Martin a Jakub, kterým je osm a devět let.