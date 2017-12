Jak bezpečně pomoci při nehodě? Vhodně zastavit, zapnout blinkry a vzít si vestu

S osvětou se snaží pomáhat tvůrci kampaně Ty to zvládneš, která ukazuje, jak se na silnici v krizové situaci správně chovat. Každý, kdo přijíždí k nehodě, by měl své auto zaparkovat před tím nabouraným, zapnout výstražná světla, vzít si vestu, lékárničku a trojúhelník a co nejrychleji od auta odejít.

„Zastavili jsme vepředu, protože je to nejbezpečnější, a pokud to nejde objet, tak už nám nezbývá nic jiného než zastavit přímo před tím vozidlem, ale zase co nejvíce na kraji, abychom nepřekáželi,“ popisuje příjezd k simulované nehodě vedoucí dopravního inspektorátu v České Lípě Martin Markl.