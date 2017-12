Šance pro pacienty se vzácnou smrtelnou nemocí. Pojišťovny začaly hradit lék za miliony

O nákladnou léčbu žádá asi dvacítka pacientů

Pětiletá Boženka Hradilková se sice začala léčit v Paříži, teď už ale dostává injekce v pražském Motole. „Já bych chtěl, aby to bylo levnější, a potom, aby to mělo každé dítě v Česku, které má SMA. Protože vidím, co to udělalo s Boženou – dokáže sedět sama, když jí vybalancuju, zvedá ruce, může sama přijímat potravu. To je něco, co by rodiny pacientů měly dostat k Vánocům,“ popisuje Václav Hradilek.

Léčba onemocnění zabírá asi u poloviny pacientů, je ovšem značně finančně náročná. Jedna dávka stojí asi 2,5 milionu korun. Pacient by přitom měl dostat tři dávky během prvního měsíce a potom další tři během roku.