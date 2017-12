Zeman odmítl předčasné volby. Druhý pokus o sestavení vlády by mohl být v únoru

Zemětřesením nazval Miloš Zeman výsledky voleb na české politické scéně. A odmítl, že by současná patová situace vedla prezidenta k vyhlášení předčasných voleb. „Občas slyším hlasy, že bych měl vypsat předčasné volby, což mi ústava v některých situacích umožňuje. Chci naprosto jasně říci, že to nikdy neudělám,“ řekl ve Vánočním poselství prezident Zeman.

Podle něj je chybou, že devět parlamentních stran nejde naproti vyjednávání o nové vládě, od všech stran slyšel, že s nimi nikdo nechce o sestavení vlády jednat. „To je přece nesmysl,“ odmítl to v projevu Zeman, podle kterého by politické strany měly být aktivnější a „nesedat jako panenka v koutě“.

„Předčasné volby několik měsíců po řádných volbách by byly výsměchem občanům, kteří šli k řádným volbám a volili tak, jak volili. Občané rozdali karty a politici musí umět s těmito kartami hrát,“ argumentoval v projevu.

„Myslím si, že návrh programového prohlášení Babišovy vlády je pro takové diskuze docela dobrým výchozím materiálem,“ poznamenal Zeman a ohradil se proti „dobrým radám“ jmenovat Babiše premiérem až po vyslovení důvěry sněmovny. „To by reálně znamenalo, že po týdny, možná dokonce po měsíce, tady povládne Sobotkova vláda v demisi. A to si snad, proboha, nikdo nepřeje,“ dodal Zeman.

Prezident Zeman ve svém projevu neopomenul ani zahraniční politiku a vztahy. A připomněl, že Evropské unii dlouhodobě vytýká, že nedokáže ochránit své vnější hranice. „Pokud jde o Severoatlantickou alianci, myslím, že by měla být daleko aktivnější v boji proti islámskému terorismu,“ uvedl v úterý Zeman v tradičním vánočním projevu.

Za nejbolavější problém zahraniční politiky označil český prezident migrační kvóty. Za český národní zájem v této otázce považuje zachování suverenity republiky. „Nikdo nám nemůže diktovat, koho umístíme na své území. Věřím, že koncept migračních kvót skončí v propadlišti dějin a za rok se o něm už nebude mluvit,“ řekl Zeman.

Proti mechanismu na přerozdělování migrantů podle kvót se letos postavila i vláda premiéra Bohuslava Sobotky (ČSSD) a stejný postoj prezentoval na nedávném summitu EU v Bruselu i Sobotkův nástupce ve funkci předsedy vlády Andrej Babiš (ANO). ČR tlačí na to, aby se migrace řešila především v zemích, odkud uprchlíci přicházejí, a lepším zabezpečením hranic EU.

Prezident navrhl snížit počty úředníků

Ve svém posledním vánočním poselství v tomto funkčním období Zeman také uvedl, že letos v Česku převážily radostné zprávy. Přál by si však vyšší investice a valorizace důchodů a nižší dávky pro lidi odmítající práci.

A v souvislosti s rekordně nízkou nezaměstnaností a nedostatkem lidí na trhu práce Zeman navrhl snížit stavy státních úředníků. „Před patnácti lety jsme měli 80 tisíc státních úředníků. Dnes jich máme 150 tisíc. Kdyby se alespoň část z nich podařilo uvolnit, protože tito lidé si často jen vymýšlejí zbytečnou práci, soukromý sektor, který trpí nedostatkem pracovních sil, by je velmi rád přijal, odbřemenil by se státní rozpočet a uvolnilo by se napětí na trhu práce,“ uvedl Zeman.

Podle něj ale „stínem“ současného ekonomického růstu je, že není v Česku doprovázen i zvyšováním investic. „Ekonomický růst je krásná věc, ale aby byl trvalý, musí být doprovázen růstem investic,“ řekl s tím, že podíl veřejných investic na celkových výdajích státního rozpočtu je nízký a klesá.

„Zejména dochází k poklesu investic do dopravní infrastruktury. Je to ostuda, že například není hotová silnice mezi Brnem a Vídní, ale takových dálnic, obchvatů a dalších staveb je celá řada,“ řekl prezident ve svém pátém vánočním poselství.